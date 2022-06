Manager in Motion, expertos en transformación empresarial a través de interim managers Emprendedores de Hoy

martes, 28 de junio de 2022, 18:18 h (CET)

Los cambios en las estructuras y estrategias de las compañías son comunes en el ecosistema corporativo. No obstante, la actualidad geopolítica y sanitaria ha planteado nuevos retos para los que muchas empresas no estaban preparadas. Las alteraciones en la logística, las interrupciones en el suministro de materias primas y el incremento de los costes de producción son solo algunos de los problemas que afrontar en el panorama empresarial de hoy.

Esta nueva realidad hace necesario un plan de transformación empresarial innovador que, bajo la dirección de un interim manager, resuelva la situación de la mejor manera posible. Para Manager in Motion, este plan funciona como una hoja de ruta que permite a la compañía tomar medidas importantes para garantizar su supervivencia frente a los cambios sociales, culturales y políticos que debe afrontar en la actualidad.

Momentos en la transformación empresarial Estas medidas deben partir de un análisis de información interna y externa, gracias al cual sea posible tomar decisiones que favorezcan una transformación conveniente para los intereses de la compañía. Tras este estudio, se diseña y ejecuta un plan de acción que prioriza las acciones con mayor impacto que se van a implementar en la organización. Estas pueden darse en el ámbito operativo, administrativo o comercial, pero siempre siguen un sistema de gestión estructurado que involucra a empleados y directivos.

Manager in Motion recomienda que este proceso lo acompañe un interim manager, un impulsor externo que sea capaz de identificar mejoras en los procedimientos con el fin de mejorar la eficiencia y rentabilidad de la empresa. El interim manager es un profesional especializado en la gestión corporativa, cuyo conocimiento le permite llevar a cabo cualquier plan de transformación en el período de tiempo acordado. Se une temporalmente al equipo para diseñar e implementar codo con codo los cambios que se necesitan.

Un servicio de interim manager para cada cliente En Manager in Motion ofrecen un servicio diseñado para canalizar la complejidad de los cambios y generar una transición asegurando el foco, que no afecte a la productividad y mejore los índices de crecimiento de la empresa. Se trabaja bajo una metodología que busca integrar el contexto, diagnosticar las problemáticas e implementar acciones efectivas. Para difundir en toda la organización los cambios, evaluar y valorar los resultados y asegurar la sostenibilidad.

En ese sentido, esta compañía invita a todos los directivos y encargados del plan de transformación de sus empresas a que incorporen uno de sus interim managers para fortalecer temporalmente su equipo y mejorar procesos y procedimientos. Con estos planes de cambio personalizados, llevan a las organizaciones a destacarse sobre su competencia.



