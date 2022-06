España: ¿Peligra el derecho al aborto? Se antoja urgente la renovación de la caduca cúpula judicial controlada por el lobby judicial tardofranquista Germán Gorráiz López

@ggorraiz

martes, 28 de junio de 2022, 09:13 h (CET) El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Dichos lobbys de presión estarían interconectados mediante “una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78 y de la “unidad indisoluble de España” y su objetivo confeso sería implementar en España una “democracia no liberal” siguiendo la estela de la Hungría de Orbán.

En este contexto, se enmarcaría la campaña emprendida por el PP y Vox (Operación Toga) y que contaría con la aquiescencia del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional para provocar la parálisis legislativa y ejecutiva de la actual mayoría progresista y forzar la convocatoria de nuevas Elecciones Generales con la esperanza de lograr la mayoría absoluta e implementar una democracia no liberal que beberá de la fuentes del centralismo bonapartitsta y del paternalismo de las dictaduras blandas y estará dotado de la triple enzima tardofranquista (mantenimiento de la unidad indisoluble de España, control estricto de la inmigración y retorno al pensamiento único heteropatriarcal).

El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional) y a pesar de estar en funciones desde el 2018, el PP se niega a renovar la cúpula judicial al seguir ostentando la mayoría en dichos Tribunales. El Tardofranquismo judicial tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el “rodillo progresista” del Congreso; a su Presidente Carlos Lesmes como croupier en la ruleta de adjudicación de cargos y procesos judiciales; a los jueces Marchena, Lamela y Llarena como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del “clan de los indomables” como sus abnegados peones.

Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo y habría devenido en un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales intentará paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del Gobierno Sánchez.

Así, tras el macrojuicio a los líderes del Procés y su posterior entrada en prisión, asistimos al intento de paralizar la concesión de indultos a los líderes del Procés mediante un informe del llamado “clan de los indomables” de la Fiscalía del Supremo en el que advertía al Gobierno que “la Constitución prohíbe los indultos generales”. Fracasado el intento de paralizar la concesión de dichos indultos llega el turno de la segunda pata del trípode judicial tardofranquista, el Tribunal de Cuentas que reclama a dichos líderes catalanes la friolera de 5,4 millones de Euros por supuestos gastos indebidos en la acción exterior del Govern en el período comprendido entre el 2011 y el 2017.

Dicha ofensiva judicial involucionista buscaría convertir al Estado español en un Estado fallido, enconsertado y sometido a los dictados del Tardofranquismo judicial,con un Tribunal Constitucional devenido en el nuevo muro de contención de la labor legislativa del Parlamento amén de fiscalizador supremo de la gestión del Ejecutivo y cuya última intervención fue declarar inconstitucional la Declaración del Estado de Alarma implementada por el Gobierno Sánchez en Marzo del 2020 con una exigua mayoría de 6 a 5. En el paroxismo de la ofensiva judicial, entra en escena de nuevo el Tribunal Supremo que con una espectacular cabriola se desdice a sí mismo y entrará a valorar la supuesta legalidad de los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes del procés encarcelados, lo que supondría desvirtuar la tradicional separación de Poderes en una democracia formal al usurpar el TC y el Supremo la labor del Ejecutivo así como asumir el control por el Parlamento de la gestión del Gobierno que quedaría en adelante sometida al albur de la mayoría conservadora de dichos Tribunales.

Finalmente, en el supuesto de lograr el PP y Vox una mayoría absoluta en las Elecciones Generales del 2023, siguiendo la estela del Tribunal Supremo de EEUU, podríamos asistir a la derogación por el Tribunal Constitucional de la vigente Ley del Aborto de Zapatero y que sería el inicio de una deriva involucionista que podría acabar enterrando todas las leyes progresistas en materia de derechos civiles en el Estado español, tales como la validez del matrimonio igualitario, con lo que se antoja urgente la renovación de la caduca cúpula judicial controlada por el lobby judicial tardofranquista. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Marruecos acorrala a Sánchez La prensa europea vincula la crisis de Argelia con los sospechosos negocios en Marruecos de Begoña Gómez La realidad de la revolución inconclusa Euclides Acevedo habla de dar continuidad a revoluciones inconclusas en Paraguay Educar sin romper niños (2ª parte) Los padres necesitan ayuda para educar. Sentar niños en escuelas no es la solución sino el error Aborto, eutanasia, ideología de género, OTAN, guerras cercanas… Nos ha tocado vivir tiempos confusos con confusos políticos España: ¿Peligra el derecho al aborto? Se antoja urgente la renovación de la caduca cúpula judicial controlada por el lobby judicial tardofranquista