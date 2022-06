​Los problemas de una presidenta Keli Finder Si tú no puedes... Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

martes, 28 de junio de 2022, 08:58 h (CET) -Usted nos dirá. -Quiero comprarme un piso. -Ese es el primer paso. Creérselo. ¿Por donde lo quiere? -Céntrico, pero me adapto. -Tenemos algo cerca del núcleo terrestre, pero no se lo recomiendo en verano. -No, hablo de algo cerca de Atocha. -Concretando, eso está bien. ¿Tiene avales? -Soy la presidenta de la comunidad. -Muy bien. ¿Algo más? -Me interesaría serlo del gobierno pero antes debo de librarme de un gallego. -Un gallego. No le va a ser cosa fácil. Pero volviendo al turrón..., ¿tiene algunos bienes que nos sirvan para el aval? -Los 100.000 pavos anuales de mi nómina y algunos millones de mascarillas de mi hermano. -Algo es pero no lo suficiente. -¿No basta para un préstamo? -¿No puede aspirar usted a alguna presidencia del banco mundial, o del G algo? -Pensaba que con esto... -...era suficiente. Presuponer es un grave problema de nuestro tiempo. -Puedo recalificarles el Retiro... -Mejor vuelva cuando lo tenga todo más atado. -...Para áticos de lujo. -Que no tenemos todo el día. -¿Entonces no es posible...? -No puedo decirle que sí porque no lo es. -Pero esto del alquiler es una lata. -¿Seguro que no es el gallego el que quiere librarse de usted? Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Marruecos acorrala a Sánchez La prensa europea vincula la crisis de Argelia con los sospechosos negocios en Marruecos de Begoña Gómez La realidad de la revolución inconclusa Euclides Acevedo habla de dar continuidad a revoluciones inconclusas en Paraguay Educar sin romper niños (2ª parte) Los padres necesitan ayuda para educar. Sentar niños en escuelas no es la solución sino el error Aborto, eutanasia, ideología de género, OTAN, guerras cercanas… Nos ha tocado vivir tiempos confusos con confusos políticos España: ¿Peligra el derecho al aborto? Se antoja urgente la renovación de la caduca cúpula judicial controlada por el lobby judicial tardofranquista