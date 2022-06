Los 6 tips del estudio El ático de Daniela para crear la terraza perfecta Emprendedores de Hoy

En primer lugar, el tamaño de la terraza o jardín va a determinar cuántos ambientes se podrán crear.

Si el espacio no es muy grande, lo mejor es decidir qué momentos se adaptan más al estilo de vida: comidas y cenas con amigos, momentos más relajantes que invitan a la charla o simplemente un rincón en el que beneficiarse de los rayos de sol.

En cualquiera de los casos, el estudio El ático de Daniela ofrece 6 tips para diseñar un espacio exterior y decorar terraza.

1. ¿Qué mueble elegir? Los muebles en general (mesas, sillas, sofás, butacas, tumbonas) deben ser resistentes a la intemperie. Para un estilo natural, las rafias sintéticas a penas se diferencian de las fibras naturales y son indestructibles frente al sol y la lluvia.

Por otro lado, el aluminio junto con el material textiline en blanco o gris antracita son un recurso perfecto de durabilidad y comodidad.

En una terraza pequeña, los muebles de obra en forma de L son la mejor opción, según constata El ático de Daniela.

2.Sol y sombra Es fundamental crear una zona que proteja del sol. Para ello, el estudio cuenta con 3 recursos que no requieren más que una buena sujeción contra el viento, evitando así obras.

Pérgolas exentas o cenadores Las hay de diferentes tamaños y materiales, El ático de Daniela recomienda las de aluminio con techo desplazable. Deben ser fijados los 4 postes en un suelo nivelado.

Velas Es un recurso que permite crear un ambiente muy mediterráneo jugando con diferentes tamaños y formas e inclinaciones que se superpongan. Las más habituales son las triangulares. El consejo del estudio es que deben sujetarse con cable de acero a paredes o columnas estables y resistentes.

Parasoles Es la opción más fácil de integrar. Las más adecuadas son las de 3 metros de diámetro, con una lona de al menos 180 gramos de grosor, que permita varias posiciones, apertura con manivela y un giro de 360º. La base debe ser suficientemente pesada para soportar el viento y si este es muy fuerte, es mejor plegarla.

3.Luces de verano Las noches de verano invitan a alargar la velada y una terraza cálidamente iluminada permitirá crear la atmósfera que se necesita. Es posible hacerlo mediante estos 3 recursos:

Lámparas de exterior De pie o de suelo con pantalla de polipropileno que actúa como difusor de la luz. Pueden ser con enchufe a red o recargables con USB.

Tiras de LED Tiras de LED con recarga solar en el perímetro de la terraza o zona de relax.

Guirnaldas Guirnaldas con bombillas de filamentos colgadas en zonas superiores de pérgolas, velas o parasoles.

4. Téxtiles y decoración auxiliar Los cojines y las alfombras aportarán ese punto de color y confort. Siempre se debe intentar que sean lonas náuticas o mezclas sintéticas para soportar la intemperie, con rellenos hidrófugos para evitar que se deterioren. Los farolillos, fanales, bandejas, pufs y cestas son los elementos que le darán vida a la terraza. El ático de Daniela sugiere escoger 2 colores que contrasten y jugar con ellos. La combinación que no falla es un tono neutro junto a uno mostaza, coral o turquesa.

5.La importancia del verde Las plantas dan frescor y relajan. Lo ideal es combinar arbustos y plantas que den flores con color. Por ejemplo, la Thuya es una planta muy elegante y resistente durante todo el año. Respecto a las macetas, la tendencia son tinajas de barro envejecidas o decapadas en blanco de diferentes tamaños, incluidos los XXL.

6.Poder refrescarse Si los metros lo permiten y no se cuenta con piscina, crear un rincón con ducha es una buena opción, ya que no ocupa mucho espacio y solo necesita una salida de agua. Las hay metálicas para fijar en la pared y de teca tratada con pie incluido.

Para más ideas, es posible visitar la página de proyectos de El ático de Daniela,concretamente, el apartado outdoor o la cuenta de Instagram @elaticodedaniela. En el caso de querer que el estudio se encargue de personalizar la terraza o jardín, se puede contactar a través del correo electrónico proyectos@elaticodedaniela.com.



