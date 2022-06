Ucrania elige aplicar el Método Arcón, por su máxima efectividad, para salvar más vidas tras los bombardeos Comunicae

lunes, 27 de junio de 2022, 16:59 h (CET) Ucrania elige responsablemente aplicar el Método Arcón, por su máxima efectividad oficialmente demostrada y avalada, para así incrementar todo lo posible, el salvamento de vidas, tras los continuos bombardeos que afectan al país El objetivo vitalmente excepcional de la citada formación especializada, extremadamente prioritario, urgente e importante, reside en los continuos bombardeos generados por el actual conflicto bélico que sufre Ucrania desde hace cuatro meses, quedando consecuentemente sepultadas, casi a diario, en diversas ciudades, un número indeterminado de personas aún con vida (no audibles ni visibles), las cuales precisan que sea detectada e indicada su ubicación precisa de sepultamiento, de la forma más rápida y eficaz posible, para poder así evitar su fallecimiento siendo salvadas. Para ello se formará y certificará de forma oficialmente homologada, como profesores del Método Arcón, a cuatro instructores oficiales de búsqueda y detección canina, rigurosamente seleccionados en diversas comunidades autónomas de Ucrania, con carácter de excepcional urgencia, para que replicasen tan vitales conocimientos adecuadamente en las principales instituciones actualmente intervinientes de su país. Y paralelamente se formarían y certificarían también de forma oficialmente homologada, un conjunto de perros, para la búsqueda, detección y salvamento de supervivientes sepultados, los cuales comenzarán a intervenir en Ucrania, a partir de primeros de agosto, con óptima efectividad previamente demostrada, en todos aquellos derrumbamientos que impliquen el posible sepultamiento de personas.

Se trata del LXII Curso, Internacional, para Búsqueda y Detección Canina Método Arcón de Personas Sepultadas con Vida (los 61 cursos Método Arcón anteriores, han concluido todos con resultados demostradamente insuperables).

Trascendente evento organizado por la Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, Portugal (Acreditada legalmente como Centro Internacional de Formación y Homologación Método Arcón CIFHMA, desde el 2 de noviembre de 2020).

Los profesores del Curso seleccionaron el referido CIFHMA para este curso, por resultar esencialmente necesario, el hecho de ser el de mayor envergadura y nivel de funcionalidad técnico-operativa a nivel internacional, unido al extraordinario grado humanitario que caracteriza a sus respectivos responsables competentes.

Se realizará con extremada intensividad justificada, en Albufeira, Portugal, desde el 14 de julio al 2 de agosto de 2022 (de lunes a domingos, todos los días sin descanso), impartido por los españoles el Dr. h.c. Jaime Parejo García, creador, Autor y Propietario Intelectual del reconocido avance científico Método Arcón, Profesor homologado del Método Arcón, reconocido y galardonado a nivel mundial (https://www.metodoarcon.org/biografia-oficial), y por el Cabo del CPBM Javier Luque Sánchez, Presidente, y Jefe de la UCR Método Arcón, del GERCCMA, Profesor homologado del Método Arcón, también reconocido a nivel internacional.

El Director Logístico del Curso es el Comandante do Corpo Bombeiros Voluntários de Albufeira D. António Abel Zua Coelho, la persona que preside el mismo, el Dr. Paulo Alexandre Figueiredo Freitas, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios de Albufeira, Portugal. Y el Dr. h.c. Jaime Parejo García, creador científico del Método Arcón, será además el Director Técnico de esta importantísima misión docente internacional.

Los dos profesores homologados del Método Arcón renuncian voluntariamente a todo tipo de retribución económica por su trabajo de docencia en el curso, manteniendo su sólida motivación total y exclusivamente humanitaria, además la alimentación y estancia durante todo el desarrollo del curso, relativa a las cuatro alumnos seleccionados de Ucrania, serían cubiertas humanitariamente por la Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, Portugal, o bien por el GERCCMA, España.

Añadidamente, otras instituciones oficiales participantes, estratégicamente seleccionadas, a efectos operativos, serán la Unidade de Busca e Resgate Método Arcón da Corpo Bombeiros de Albufeira, la Unidade de Busca e Resgate Método Arcón da Corpo Bombeiros de Portimão, o la Unidad Canina de Rescate Método Arcón del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Almuñecar, Granada, España.

El Método Arcón ( https://www.metodoarcon.org/descripcion-basica ) constituye el medio de búsqueda y detección más eficaz que existe (respecto a los actuales instrumentos artificiales y al sistema tradicional canino), con extremada diferencia, oficialmente constatado, avalado y galardonado por numerosas instituciones, siendo el único que por ejemplos:

1.- Ha sido oficialmente avalado a nivel científico y académico por prestigiosas Universidades, como destacado avance científico y legado trascendental en bien de la humanidad.

2.- Ha sido aprobado como el sistema oficial de formación e intervención para equipos caninos de búsqueda por Gobiernos de países debido fundamentalmente, a sus excepcionales resultados internacionales, oficialmente acreditados, relativos a las operaciones reales de búsqueda y detección canina en las diversas especialidades.

3.- Ha logrado optimizar demostrablemente la eficacia en los equipos caninos de búsqueda y detección, en las diversas especialidades (supervivientes sepultados, explosivos, minas, enfermedades…)

4.- Ha sido oficialmente galardonado por prestigiosas Universidades, Instituciones Científicas, Cuerpos de Bomberos, de Policías, Ejércitos, las Naciones Unidas, etc.

5.- Su respectiva síntesis ha sido seleccionada, publicada y transmitida por prestigiosas revistas científicas especializadas, libros y conferencias en congresos científicos especializados de mayor importancia a nivel internacional.

6.- Legalmente aprobado, inscrito y protegido en el Registro General de la Propiedad Intelectual como nueva obra científica.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.