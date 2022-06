Abortar, ¿es un derecho? Negar la vida es posicionarse ante la naturaleza, retándola Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

lunes, 27 de junio de 2022, 08:30 h (CET) Nadie me ha informado por qué el aborto, es un DERECHO y matar a un pequeño que sufre hambruna y padece todo tipo de enfermedades es un DELITO. Cuando se habla de DERECHOS, se deben razonar, desde todos los puntos de vista, cada uno de ellos.

DERECHO a estudiar, a trabajar, a ser atendido y protegido, a elegir libremente… Todos los DERECHOS tienen sus “por qué” y existe el deber de conocerlos para poder exigirlos en caso de que se nieguen. Creo ser libre y conocedor de las múltiples realidades personales y sociales. Creo, igualmente, que contemplar el VIDEO REAL de un aborto, debería constituir el paso previo a cualquier decisión sobre el mismo.

Todo es vida en este maravilloso mundo en el que nos encontramos, a pesar de las terribles mutilaciones sociales que el egoísmo humano lleva a cabo “por activa o pasiva”. Son los profesionales los que, en cada aspecto de dicha vida, deben actuar y tomar las decisiones justas por el bien de todos, ya sea éste, personal o social.

Cortar las plantas es limitar su extensión y su perfume. Cortar el conocimiento es limitar el futuro. Cortar la investigación es empalar el crecimiento Segar la concepción es mutar la REALIDAD MÁS AUTÉNTICA: LA VIDA.



Quiero ser consecuente. Quiero que alguien me responda: ¿Por qué el aborto, es un DERECHO y matar a un pequeño que sufre hambruna y padece todo tipo de enfermedades es un DELITO? Negar la VIDA es posicionarse ante la naturaleza, retándola. La naturaleza nos demostrará que dos personas son las que sueñan y una la que “amasa” el amor, convirtiéndole en VIDA.

