LHH refuerza su presencia en el mercado de Learning & Development Comunicae

viernes, 24 de junio de 2022, 11:02 h (CET) LHH refuerza el equipo especializado en L&D para complementar su oferta de soluciones a las necesidades de transformación del talento en las empresas LHH, la consultora del Grupo Adecco especializada en el acompañamiento de las organizaciones en sus procesos de transformación, refuerza su práctica: LHH Learning & Development. Esta práctica específica amplía la presencia de LHH en el sector del aprendizaje y el desarrollo del talento con la creación de un equipo especializado, que ya venía trabajando bajo la marca LHH desde hace años en España y a nivel internacional, demostrando su conocimiento y solvencia a la hora de dar respuesta a los retos de aprendizaje y desarrollo del talento para sus clientes.

Hace años las habilidades adquiridas podían durar toda la carrera profesional pero hoy en día la vida media de una competencia es inferior a cinco años. Por ello es necesario cambiar el paradigma y pasar de la formación a un modelo consciente de aprendizaje continuo.

Para Juan Luis Goujon, SVP Learning & Development para el Sur de Europa de LHH, “existe un gap en las habilidades o skills que seguirá aumentando en los próximos años y desde LHH pretendemos dar respuesta a los retos de falta de competencias humanas en las empresas, además de ayudar a desarrollar las habilidades que ya tienen los empleados”. Para el directivo, “el upskilling y el reskilling son ahora prioridades clave para las organizaciones que buscan tener éxito en el futuro del trabajo”.

LHH Learning & Development destaca por su potencial a nivel tecnológico al contar con las plataformas tecnológicas más desarrolladas del sector, tanto para la gestión de las experiencias de aprendizaje (LMS,LXP) como de evaluación, todas ellas disponibles en 11 idiomas, modalidades virtuales, presenciales o mixtas.

De este modo LHH apuesta por la mejora continua de la experiencia del usuario, un aspecto que define el impacto y el retorno de inversión de estas iniciativas. Además, LHH Learning & Development está comprometida en el impulso de la diversidad, la equidad e inclusión de las empresas.

Estos serán los cinco principales servicios que LHH Learning & Development ofrecerá:

Liderazgo y cambio: Promoviendo el modelo de liderazgo requerido para la época de competencia por el talento, la transformación digital y el imperativo ágil, un modelo que debe ser visionario, flexible y empático. A través de un accountable manager, que escuche a sus empleados y asuma con decisión la responsabilidad de marcar la dirección, acompañar en el camino. Learning and development: Ofreciendo ecosistemas que impulsen el aprendizaje continuo y la autorresponsabilidad por el desarrollo, como inversión para la actualización constante de las capacidades organizativas. Junto a la adopción consciente de nuevos modelos de trabajo o prácticas de valor como el coaching, estos ecosistemas favorecen el compromiso de los empleados, su empleabilidad futura y la atracción de nuevo talento. Assessment y analytics: Aprovechando la creciente relevancia de los datos en la mejora de las decisiones y la innovación a través de insigths. La transformación digital de los servicios de RH trae consigo un gran potencial en forma de datos, que tratados con plataformas integradas y algoritmos precisos permiten mapear y segmentar el talento e identificar ideas con valor para las organizaciones. Diversidad, equidad e inclusión: Predicando que es el momento de virar hacia la apreciación de las diferencias como riqueza, empoderando particularmente a la mujer en las empresas, venciendo los sesgos y estructuras que les impiden desplegar su aportación de valor. José Luis Goujon afirma que “los empleados de hoy permanecen muy motivados hacia las empresas inclusivas, que practican la diversidad y la equidad y no discriminan por ninguna causa”. Organización y cultura: Diseñando organizaciones pensadas para periodos donde la agilidad en la adaptación determina el éxito. Estimular culturas alineadas con la visión, fomentando un cultural fit que alinee a compañía y empleado en la defensa de ideas abiertas, innovadoras e inclusivas. Un diseño organizativo basado en estas aspiraciones podrá encarar con éxito etapas de transición. El método de trabajo de LHH Learning & Development se asienta sobre un diagnóstico de las necesidades de las compañías, diseñando con ellas los planes de desarrollo que se puedan necesitar para diferentes grupos de empleados ligados a su estrategia y su modelo de organización. Una vez realizado el diagnóstico, se implementan las diferentes soluciones ayudando al capital humano de las compañías a desarrollarse. Además, identifican el talento, los planes de sucesión y los planes de diversidad, equidad e inclusión (cambio cultural).

LHH Learning & Development cuenta con toda la infraestructura nacional e internacional de LHH (más de 15.000 clientes en 60 países y 8.000 asociados en todo el mundo) y del Grupo Adecco (más de 32.000 empleados), ofreciendo soluciones en todo el ciclo del capital humano de las empresas tanto en España como en cualquier otro país.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Por qué contar con un servicio de cerrajería de confianza? Cierres básicos, reparación y sustitución de cerraduras, corte de llaves y servicios de emergencia son algunos de los servicios que ofrecen Siete consejos de seguridad para tu vivienda durante las vacaciones de verano La idea es hacer creer que la casa está ocupada y reforzar la seguridad todo lo posible LHH refuerza su presencia en el mercado de Learning & Development Preparar la recuperación de EvAU sin moverse de la piscina, gracias a Academia Play Los mejores planes para disfrutar del verano en Madrid están en Buscatea