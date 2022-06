Javi Agudo nos trae el himno del Pride 2022: "Escúchame" El videoclip ha sido rodado en el popular barrio de Chueca Redacción

viernes, 24 de junio de 2022, 11:31 h (CET)

Javi Agudo regresa más reivindicativo que nunca con su nuevo tema "Escúchame", un himno a la libertad y a ser como cada uno quiera ser en un mundo en el que todavía nos queda mucho por avanzar.

Con motivo del mes del Orgullo y aportando su granito de arena en la lucha por los derechos del colectivo LGBTI+, nos trae un tema que nos hará bailar durante este verano, pero también con un importante mensaje para pararnos a reflexionar.

"Escúchame" habla de las dificultades que se tiene en la vida para llegar a ser como uno quiere ser, de una sociedad en la que nos creemos muy modernos pero en la que todavía hay muchos intolerantes, una sociedad en la que todavía queda mucho camino por andar en cuanto a igualdad y derechos.

"Soy como soy" es una de las frases extraídas de la canción y es que no siempre es tan sencillo ser como uno quiere ser, vivimos en un mundo en el que tendemos a fijarnos en los estándar de la sociedad y todo lo que se sale de la norma es cuestionado y señalado.

La composición y producción ha sido de la mano de Javier León, productor con el que el que ha trabajado en sus anteriores proyectos y que ha compuesto el tema a medida para el artista teniendo en cuenta sus pensamientos más internos.

El videoclip ha sido rodado en el popular barrio de Chueca, un videoclip divertido en el que se ha querido dar reflejo de la diversidad de personas y en el que se ha realizado un pequeño homenaje a la figura de Pedro Zerolo por su gran lucha por el colectivo LGBT.

Con motivo de las celebraciones del Orgullo, el artista realizará actuaciones en diferentes eventos: 25 de Junio a las 21h: Inauguración Fiesta del Orgullo en Móstoles (Plaza de Pradillo) 2 de Julio a las 20h: Gala Drag-King 2022 (Salón de actos del Centro para la Igualdad de Fuenlabrada) 9 de Julio a las 20h: Master Pride Festival Madrid (Plaza Pedro Zerolo) Y muchos más eventos de los que se irán dando fechas.

JAVI AGUDO Videoclip "Escúchame": https://www.youtube.com/watch?v=h6UcoLYyuQ0 Instagram: https://www.instagram.com/javiagudomusic Web Oficial: https://www.javiagudo.com

