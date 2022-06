El Banco Mundial selecciona a la empresa española de Inteligencia Artificial AIS Group para optimizar el sistema de gestión financiera del Banco de Garantías de Cabo Verde Comunicae

viernes, 24 de junio de 2022, 09:04 h (CET) La consultora española AIS - Aplicaciones de Inteligencia Artificial (AIS Group), ha sido seleccionada por el Banco Mundial para optimizar el sistema de gestión financiera del Banco Público de Cabo Verde Pro-Garante. Esta entidad tiene la misión de promover, con criterios de sostenibilidad, el acceso al financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas caboverdianas, mediante el otorgamiento de garantías Actualmente, cuenta con una capacidad limitada para gestionar alrededor de unos 500 avales. Con la implementación del sistema integrado de gestión por parte de AIS, Pro-Garante podrá multiplicar por 10 su capacidad para atender las peticiones de avales para apoyar proyectos de pequeñas y medianas empresas locales y estimular así el desarrollo sostenible de la economía nacional.

La solución de AIS se enmarca dentro de la estrategia de digitalización de la entidad. Permitirá a Pro-Garante tener integrada toda su información de riesgos en una única plataforma, de forma centralizada y estandarizada, así como evaluar el riesgo de las operaciones de una manera homogénea y automatizada. El resultado es la agilización de todos los trámites de evaluación y formalización de las operaciones de crédito a través de la incorporación de un sistema de automático y fiable basado en inteligencia artificial, que transforma una actividad altamente consumidora de tiempo y recursos en una herramienta eficiente y flexible de control de gestión. De este modo, el banco público de Cabo Verde podrá atender un número mucho más elevado de peticiones de garantías y mejorar sus servicios, lo que se traducirá en un mayor acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas locales y un impulso a la economía del país africano.

El responsable de desarrollo de negocio de AIS en África, Daniel Torrents, asegura que el Banco Mundial ha valorado de su propuesta el hecho que “somos especialistas en la implantación de sistemas de garantías financieras con una amplia experiencia en España, Marruecos y parte de América Latina”. En este sentido, añade, “trabajamos para que la modernización de la gestión financiera en países como Cabo Verde ayude a hacer aflorar parte de la economía sumergida y, por lo tanto, mejorar la recaudación de impuestos y los servicios públicos”.

AIS es una empresa comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y “aunque generalmente el tipo de proyectos que llevamos a cabo están altamente alineados con el fomento de la economía circular y la producción y el consumo responsable, trabajos como este, directamente vinculados a la inclusión financiera de colectivos vulnerables, la reducción de las desigualdades y el desarrollo económico de las regiones, nos satisfacen especialmente”, comenta Torrents.

El proyecto con Pro-Garante tiene una duración prevista de un año y se realizará tanto desde la sede de AIS en Barcelona como localmente en las oficinas del banco en Cabo Verde.

Licitaciones como pilar en la estrategia de internacionalización

AIS dispone actualmente de cuatro oficinas en la América Latina: en Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y Ciudad de México; y las experiencias de compra pública internacional tienen un peso creciente en su modelo de negocio. La de Cabo Verde esta es la sexta licitación del Banco Mundial obtenida por la empresa española, que ha encontrado en la compra pública internacional “la mejor vía para hacer un anclaje a territorios donde todavía no tenemos presencia física”, según Torrents.

Para la consecución de este proyecto, AIS ha contado con el apoyo de ACCIÓ, la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, especialmente de su Oficina Exterior en Washington, que es la que hace un seguimiento más estrecho a multilaterales como el Banco Mundial. “La relación con ACCIÓ es muy larga y el éxito reside justamente en esta continuidad. Su ayuda resulta crucial porque nosotros como empresa no tendríamos tiempo de realizar, por ejemplo, la investigación que hace el equipo de la oficina de Washington de ACCIÓ de las licitaciones que van surgiendo desde los organismos multilaterales”, valoran desde AIS.

