Neolith celebra la inauguración oficial de su nuevo centro de distribución en Nueva Jersey: una fuente de inspiración para el diseño, la calidad y ambientes únicos

jueves, 23 de junio de 2022, 15:34 h (CET) El evento refleja la continua expansión de Neolith por toda América del Norte, y la nueva plataforma global de la marca, touch.feel.live Neolith, el líder mundial en piedra sinterizada, celebró el pasado jueves la inauguración oficial de su centro de distribución en Nueva Jersey, acompañado por más de 250 diseñadores y arquitectos internacionales, con algunos de los principales representantes de su comunidad, y amantes de la marca en general. Los invitados pudieron ser testigos de la amplia variedad de productos que ofrece Neolith, que permite desarrollar soluciones arquitectónicas y de diseño de alta gama para inspirar la creación de espacios de interior y exterior únicos, así como ambientes de hostelería y comerciales.

Esta inauguración es un eslabón más en la cadena de eventos, asociaciones y otras inversiones que está llevando a cabo la marca como parte de sus planes de expansión por todo el mundo, incluidos los mercados prioritarios como Europa, China, Australia y, por supuesto, América del Norte.

«Lo que ha ocurrido aquí en las últimas semanas refleja el rendimiento que la marca está teniendo ya en América del Norte. Estamos abrumados por todas las palabras y pensamientos positivos que todo el mundo está compartiendo con nosotros. Neolith se ha convertido, en tiempo récord, en la marca favorita en América del Norte para miles de personas que nos eligen cada día, y esto es gracias principalmente a la pasión de nuestros socios y los profesionales que nos recomiendan, así como a la implicación de nuestros equipos locales e internacionales», afirmó José Luis Ramón, CEO del Grupo Neolith, quien estuvo presente en la inauguración junto a otros directivos de la compañía que viajaron para la ocasión, y que continuó diciendo que «nuestros planes de expansión son incesantes en esta región, donde estamos listos para triunfar gracias a una sólida demanda para múltiples aplicaciones, especialmente cocinas y baños y decoración de diseño de interiores; nuestros icónicos baluartes».

Importantes miembros de la industria de la arquitectura y el diseño, representantes del sector de cocinas y baños y numerosos medios de comunicación se dieron cita en el evento de la pasada semana, en el que se sirvieron productos gourmet, hubo música en vivo y donde los asistentes pudieron recorrer la galería de Neolith donde se mostraba la última colección The New Classtone. También se deleitó a los invitados con la presencia creativa de Bianca Burrows, reconocida artista mural de Tampa, quien creó una reproducción artística única del puente de Brooklyn sobre superficies Neolith, que permanecerá en el centro de ahora en adelante.

«Neolith es algo que tienes que vivir de primera mano», afirmaba James Amendola, Executive Vice- President de Neolith en la Costa Este de América del Norte. «Por ello invertimos en oportunidades para celebrar encuentros físicos que cautiven los sentidos. Animamos a todo el mundo a que toque, sienta y viva la diferencia Neolith, y a que se inspire mientras crea espacios únicos para disfrutar de experiencias extraordinarias».

El centro de Neolith de 4.000 metros cuadrados se encuentra en 725 Dell Road, en Carlstadt, Nueva Jersey, y hará que la compañía pueda entregar productos con mayor rapidez a los clientes de América del Norte, ya que permite almacenar grandes cantidades de producto y tenerlo disponible con mayor facilidad.

