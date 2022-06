Las universidades españolas obtienen los mejores resultados en U-Multirank 2022 en compromiso regional Comunicae

jueves, 23 de junio de 2022, 12:54 h (CET) En su novena publicación anual, U-Multirank muestra el rendimiento de las universidades españolas en los primeros puestos en diversas áreas de excelencia destacando en Investigación: El 66% de las universidades españolas obtienen resultados superiores a la media (Grupo 'A' o 'B') en U-Multirank La última clasificación, que incluye a 76 universidades españolas, evalúa su rendimiento a escala nacional y mundial, mostrando la excelencia regional. Si se examina detenidamente el rendimiento de las universidades españolas en la dimensión de investigación de U-Multirank, queda claro por qué están en la cima. Las siguientes medidas de rendimiento regional destacan las áreas específicas de fortaleza de las universidades españolas:

Patentes concedidas, tanto en número absoluto (83% de todas las puntuaciones por debajo de la media) como en tamaño normalizado (95% de todas las puntuaciones por debajo de la media)

Financiación de empresas derivadas (86% de todas las puntuaciones por debajo de la media). Los últimos resultados de U-Multirank no sólo dan una idea del rendimiento nacional de sus universidades, sino que, como clasificación global multidimensional, permite mostrar la diversidad del sector de la educación superior en un escenario mundial. Por ejemplo, en España las universidades con mayor puntuación (A) son:

Universidad Pompeu Fabra: 16 puntos

Universitat Politècnica de Catalunya: 14 puntos

Universitat de Barcelona: 14 puntos

ESIC: 13 puntos

Universidad Ramon Llull: 13 puntos Al ofrecer clasificaciones personalizables, los estudiantes pueden tomar decisiones mejor informadas sobre qué o dónde estudiar en función de lo que más les importa. Las universidades pueden utilizar los datos de U-Multirank para evaluar sus puntos fuertes y débiles, y así encontrar formas de crear o reforzar sus planes estratégicos, incluyendo aspectos de cooperación.

En los últimos años, U-Multirank se ha convertido en la mayor base de datos internacional sobre universidades del mundo. La amplitud de su base de datos permite a sus usuarios crear comparaciones interactivas multidimensionales en cinco dimensiones de rendimiento. U-Multirank ofrece a los usuarios clasificaciones en línea personalizables que no sólo se centran en la investigación, sino también en la enseñanza y el aprendizaje, la transferencia de conocimientos, la internacionalización y el compromiso regional.

La herramienta interactiva que ayuda a los estudiantes a seleccionar la universidad o el programa que más les conviene está disponible en www.umultirank.org.

