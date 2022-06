Los Técnicos de Hacienda estiman que bajar el IVA de la luz costará entre 430 y 460 millones de euros en los próximos tres meses Después de que el presidente del Gobierno haya anunciado que se aprobará este sábado en el Consejo de Ministros extraordinario Redacción

jueves, 23 de junio de 2022, 13:00 h (CET) Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, estiman que el coste de bajar el IVA de la luz del 21% al 5% oscilará entre 430 y 460 millones de euros en los próximos tres meses, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que esta medida se aprobará este sábado en el Consejo de Ministros extraordinario.

Gestha calcula que la rebaja del IVA al 5% y la prórroga de la rebaja al mínimo europeo del Impuesto sobre la Electricidad y de la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica tendrán un coste entre 1.360 millones y 1.450 millones en los próximos tres meses, según como fluctúe el precio del Mw/h.

Los técnicos entienden que este tipo de medidas paliativas buscan reducir la presión inflacionaria agravada por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Sin embargo, reiteran que, por sí solas, no solucionan el problema del alza de precios del KW/h, y si no se toman medidas adicionales, vaticinan que la nueva bajada del IVA será compensada con nuevos aumentos en el precio del Kw/h.

Gestha señala que el encarecimiento del precio del kilovatio desde el 26 de junio de 2021 ha absorbido el coste de 3.838 millones de las rebajas aprobadas de los impuestos sobre la electricidad; en este sentido recuerdan un suceso análogo con la bonificación a los carburantes de 20 céntimos/litro, que no ha evitado que el precio supere los 2 euros en la actualidad y absorba el coste de 1.423 millones de la bonificación.

Cuatro medidas

Para contribuir a abaratar la electricidad, Gestha propone cuatro medidas, que pasan por fomentar las pequeñas instalaciones de energías renovables, principalmente para el autoconsumo de empresas, particulares y pequeños núcleos poblacionales -especialmente en los barrios más vulnerables-, realizar un examen exhaustivo del mercado por la CNMC para verificar cómo se están fijando los precios de las subastas tras la aprobación europea al tope del gas, y prohibir las operaciones de futuros sobre la electricidad, como ya hizo en su día la ESMA y la CNMV con las posiciones en corto que afectaron a las acciones de empresas estratégicas españolas durante la crisis de la Deuda en 2011 y 2012.

En paralelo, Gestha también sugiere promocionar y prorrogar más allá del 31 de diciembre las ayudas en el IRPF aprobadas para incentivar las obras de rehabilitación energética que permitan reducir el consumo de energía eléctrica no renovable en los hogares.

