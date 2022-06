Cuida tu melena Descubre todas las novedades para tenerla perfecta Ana Ruiz de Infante

jueves, 23 de junio de 2022, 11:01 h (CET) ¿Cuidas tu pelo como deberías? Si nos paramos a pensar en la cantidad de productos que nos ponemos todos los días en el rostro, podríamos decir que la lista es interminable: que si el sérum, el contorno de ojos, de labios, la crema de día o la de noche, protector solar, mascarilla… y un largo etcétera.

Dedicamos mucho tiempo al cuidado de nuestro rostro, pero cuando se trata de nuestro cabello la cosa cambia, con elegir un champú, acondicionador y a veces una mascarilla nos basta, y en muchas ocasiones compramos el primero que vemos sin dedicarle demasiado tiempo a saber qué nos estamos poniendo… Si queremos presumir de melena, ¡deberíamos empezar desde “ya” a cuidar de ella!!!

Os traigo las novedades de este año que os harán lucir pelazo:

MI REBOTICA

Uno de los Best Sellers de esta casa es su Champú de cebolla, formulado libre de sulfatos y enriquecido con extracto de cebolla, un estimulante del crecimiento capilar, que es antimicrobiano, purificante, antiinflamatorio, calmante, y además tiene una gran capacidad antioxidantey protege el cabello de los procesos oxidativos…

Aunque en un principio puede que su nombre nos eche un poco para atrás, no huele para nada a cebolla, tiene un toque a cereza, y os confirmo que sus beneficios se notan al poco tiempo de su uso, el pelo crece más rápido y más fuerte. Existen diferentes versiones según tus necesidades:

Champú original con extracto de cebolla : para uso frecuente, cabello normal/graso.



Champú suave con extracto de cebolla : indicado para cabello normal/graso con tratamiento con keratina o taninos.

Champú ultrasuave con extracto de cebolla : indicado para cabello seco, rizado, teñido y dañado. De base lavante ultra suave formulado libre de sulfatos y enriquecido con extracto de cebolla.

Los precios rondan los 14,95-19,50€.

Ahora también disponible en formato sólido para poder llevártelo contigo de vacaciones, no ocupa nada, te entrará en cualquier hueco de la maleta… ¡súper práctico!

KOSEI

El 83% de las españolas considera que su melena es una de las cuestiones más importantes del cuerpo, y en Kosei lo saben.

Hace muy poco este laboratorio canarionos ha sorprendido con la presentación de su nueva gama capilar 12.0, Mª José Tous, fundadora y formuladora de Kosei nos explica: “Es una mezcla única de 12 ACEITES PRECIOSOS, que llamamos HAPPY OILS, porque devuelven el brillo y la suavidad a los cabellos secos odañados. Proceden de frutos, semillas y hojas cuidadosamente seleccionadas".

Dentro de su gama tienen estos tres productos:

12.0 Aceite capilar restructurante : Hidrata y nutre intensamente los cabellos más secos y dañados, a los que repara yprotege desde la primera aplicación. Se aplica en seco o en mojado sobre las puntas, 3 o 4 gotas. PVP: 18,95€.

12.0 Sérum capilar restructurante: Fórmula anti-frizz con textura de sérum que hidrata, nutre y fortalece, protegiéndonos frente a los UV o el calor de los secadores/planchas. Se aplica una o varias dosis de medios a puntas, sobre piel seco o mojada. PVP: 17,95€

12.0 Mascarilla capilar restructurante : fortalece y nutre en profundidad, con capacidad para penetrar en la fibra y restructurarla desde dentro. Se aplica de medios a puntas sobre el cabello limpio tras el lavado, dejandolo actuar entre 5 y 10min. Se aclara con agua. PVP: 16,90€

Todos son veganos y no contienen siliconas.

RENÉ FURTURER

Otra de las grandes primicias de estos días ha sido la presentación de la nueva gama capilar NATURIA, la primera gama BIO pensada para toda la familia -a partir de 3 años-, y todo tipo de cabellos. Los productos certificados BIO Naturia concentran ingredientes expertos bio de primera calidad que respetan a la vez la fibra capilar, el cuero cabelludo y el planeta.

Entre sus novedades:

Champú Micelar suave: enriquecido con Agua Floral de Lavanda Bio y Aceite de Ricino bio. Al igual que los productos micelares desmaquillantes este champú elimina los restos de impurezas y partículas de polución, preservando el equilibrio del cuero cabelludo y de la fibra capilar.

Bálsamo Lácteo desenredante: enriquecido con Agua Floral de Lavanda Bio y Aceite de Ricino ecológico, se funde en el cabello, consiguiéndolo hidratar, suavizar, fortalecer y devolviéndole su brillo natural.

Spray Desenredante Exprés: formulado sin siliconas y enriquecido con Agua Floral de Lavanda Bio y Aceite de Ricino bio, este Spray sin aclarado bio es perfecto para desenredar nuestra melena en cualquier momento. Es ideal para niños a partir de 3 años, tiene un 99% de origen natural, es vegano y tiene certificado Bio por Ecocert.

MOROCCANOIL

Para Moroccanoil la salud capilar comienza en tratar su base, por eso los expertos de esta firma saben que para tener un cabello fuerte y suaveantes debemos tener un cuero cabelludo equilibrado. El Director Creativo de Moroccanoil, Antonio Corral Calero, nos propone dos sueros revitalizantes:

Tratamiento para cuero cabelludo seco: perfecto para aquéllos que tienen tirantez, irritación y escamas. El concentrado es a base de aceite de argán, lavanda, geranio y ácido salicílico, por lo que nutre, exfolia suavemente y calma.

Tratamiento para cuero cabelludo graso: para los que tengan sobreproducción de sebo, se consigue regular con este producto. Entre sus ingredientes aceites de argán, raíz de jenjibre y lavanda, que consiguen realizar una acción antiséptica, energizante y antiinflamatoria, ideal para los que se laven muy a menudo el cabello.

Ambos tienen un precio de 37€.

Y ahora que las vacaciones están a la vuelta de la esquina, nos proponen sus Kits de viajes MINI, diferentes versiones que se adaptan a las necesidades de cada cabello:

-Set Reparación: contiene acondicionador y champú reparador hidratante (250ml), dúo que equilibra e hidrata con suavidad, gracias al aceite de argán rico en antioxidantes, las proteínas de keratina y los ácidos grasos presentes en sus fórmulas. También contiene el tratamiento Moroccanoil (25ml), que funciona como una herramienta que sirve de producto acondicionador, además de styling y acabado. Contiene aceite de argán rico en antioxidantes y vitaminas para transformar el peinado, desenredar, acelerar el secado y potenciando el brillo. Con cada uso, mejora su nivel de nutrición, suavidad y manejabilidad.



-Set Hidratación: que contiene acondicionador y champú hidratante (250ml), que aportan la tan necesitada hidratación al cabello seco, mate y falto de vida. Este par nutre esplendorosamente con aceite de argán, vitaminas A y E y algas rojas, haciendo que se sienta más sano y lustroso.

El set también incluye unacondicionador sin aclarado todo en uno (50ml), desenreda, hidrata y protege el cabello al instante con este spray multitarea que funciona protegiendo el cabello contra roturas y daños térmicos, además de nutriendo y suavizando el cabello hasta 72 horas gracias al aceite de argán, rico en antioxidantes, y los aminoácidos puros para reforzar la cutícula.

-Set Volumen: contiene acondicionador y champú extra volumen (250ml), fórmula con aceite de argán rico en antioxidantes junto a nutrientes revitalizantes, como el extracto de tilo, que aportan cuerpo.

Además lleva el Tratamiento Light Moroccanoil, que sirve de producto acondicionador además de stylingy acabado. Contiene aceite de argán rico en antioxidantes y vitaminas para transformar el peinado, desenredar, acelerar el secado y potenciando el brillo. En su versión más ligera resulta perfecto para melenas claras, decoloradas o canosas, así como para pelo fino o falto de cuerpo.

El precio de cada set es de 51,10€.

RITUALS

Nueva línea de champús y acondicionadores enriquecidos con ingredientes de origen natural que mejoran la calidad del cabello, recuperan su volumen y brillo, protegen su color o equilibran el cuero cabelludo. Con más del 90% de ingredientes de origen natural, y con envases que minimizan su huella CO2, esta línea da un paso más en la belleza del cabello sostenible.



Diferentes rituales según tu melena:

The Ritual of Sakura: champús y acondicionadores para cabellos finos, lisos,

champús y acondicionadores para cabellos finos, lisos, The Ritual of Jing-The Ritual of Mehr: para cabellos normales, gruesos y/o rizados sin brillo y/o deshidratados.

para cabellos normales, gruesos y/o rizados sin brillo y/o deshidratados. The Ritual of Karma: champús y acondicionadores protectores del color, hidratantes y nutritivos.

champús y acondicionadores protectores del color, hidratantes y nutritivos. The Ritual of Hammam: equilibrantes del cuero cabelludo y fortalecedores del cabello.

Todos los Champús y acondicionadores tienen un PVP de 12,50€

KÉRASTASE

Si lo que buscamos es cuidar el color de tu cabello, Kérastase tiene la solución. Tras el éxito de la triunfadora Blond Absolu llega Chroma Absolu, una gama de cuidado delcolor completa y personalizable que restaura la fibra capilar, para cualquiertratamiento de color que te atrevas a hacer.

Tras escuchar las peticiones de quienes quieren disfrutarde sesiones de coloración con la frecuencia que deseen, los científicos de Kérastase se pusieron atrabajar paraentender exactamente qué necesita el cabello coloreado para mantenerse saludable y conservar su intensidad. Inspirándose en los ingredientes más eficaces del mercado para el cuidado de la piel, descubrieron que la respuesta es un trío de ácidos y una planta ancestral:

Centella asiática: una planta medicinal que tiene propiedades calmantes y antioxidantes, y que beneficia a cabello debilitado por los tratamientos de coloración.

Aminoácidos: un ingrediente de origen natural procedente de las biotecnologías y que fortalecen la estructura de la fibra de nuestro cabello.

En Chroma Absolu los ácidos descienden hasta el córtex delcabellocada hebra, con lo que se consigue un color más duradero y un mayor brillo. La gama es muy amplia, diferentes productos para cada necesidad:

1. BAÑAR

Bain Chroma Respect: champú hidratante protector del color, pensado para cabello coloreado sensibilizado o dañado (de fino a medio). PVPR: 25,20€. Bain Riche Chroma Respect: champú nutritivo protector del color, pensado para cabello coloreado sensibilizado o dañado (de medio a grueso). PVPR: 25,20€.

2. TRATAR

Fondant Cica Chroma: acondicionador para cabello coloreado sensibilizado o dañado (de fino a medio). PVPR: 33,90€. Masque Chroma Filler: mascarilla de relleno profundo antiporosidad (de medio a grueso). PVPR: 43,20€. Soin Acide Chroma Gloss tratamiento restaurador de brillo intenso (para todo tipo de cabello coloreado). PVPR: 43,20€ Masque Vert Chroma Neutralisant: mascarilla neutralizadora anti-reflejos rojizos (indicado para cabello coloreado oscuro). PVPR: 43,20€.

3. TEXTURIZAR

Sérum Chroma Thermique: suavizante y protector que minimiza los daños causados por el color en el cabello sensibilizado (para todo tipo de cabello coloreado). PVPR: 31,10€ Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cuida tu melena Descubre todas las novedades para tenerla perfecta Maquillaje en playas y piscinas: consejos de experta y algunos trucos Recomendaciones para sentir tu piel cómoda y bonita este verano ​Cómo guardar los abrigos de piel en verano. Consejos de Javier Hernández, Maestro Artesano Peletero Son prendas de gran calidad, pero muy delicadas Faldas boho, una prenda imprescindible para los calurosos días de verano Este estilo guarda mucha cercanía con la moda hippie y sienta bien a todo tipo de siluetas ​Clavicut, bowls, pixies y mucho melting, entre las tendencias para este verano Diferentes expertos nos acercan las tendencias que veremos este verano en cortes, peinados y coloración