El 19J en Andalucía No ha ganado el ciudadano, han triunfado los miserables al servicio del Capital José Enrique Centén

jueves, 23 de junio de 2022, 09:47 h (CET) Hay que felicitar al IBEX35 por su labor ejercida en prensa, radio, Tv privadas e incluso en las Públicas a nivel nacional antes y durante la campaña electoral, con descarado apoyo al PP - VOX, cuyo resultado compensado al salir vencedor preferido y amaestrado durante décadas, el partido más corrupto del abanico parlamentario, el PP, disfrutó en todos los medios de múltiples entrevistas, mientras al PSOE les mencionaba solo para criticar desavenencias con Unidas PODEMOS, cuando eran solo diferencias en Asuntos Sociales, haciendo hincapié en las discrepancias con Marruecos, Ucrania, pero callando en los impuestos sobre los beneficios obtenidos a las Eléctricas, Grandes Consorcios, Grandes fortunas, Distribuidores de Gas y Combustibles, en cuanto a Podemos no lo nombraban, se referían a él como el socio gubernamental amigo de separatistas y etarras.

Hay que entristecerse por aquellos que han votado al PP - VOX, cuando estos partidos se han opuesto una y otra vez en el Congreso de los Diputados, al Salario Mínimo Vital (SMV); los ERTES para evitar despidos masivos de mano de obra. Subidas de las Pensiones según IPC. Cualquier Reforma Laboral entre ellas el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Renta Básica. Amenazando anularla si llegan a gobernar, así como la supresión del Desempleo en caso de Paro. Despido gratuito cuando decidan los empleadores, incluso en caso de enfermedad, embarazo o cualquier causa por peregrina que sea.

En Andalucía ocultaron la realidad durante su gobierno:

- La mayor tasa de paro entre la juventud con un 40%, tras dos años de Pandemia les vendieron la supuesta «libertad de cervecitas y horario nocturno para fiestas».

- A los jubilados la subida igual al IPC, frente a la que impuso el PP con Rajoy (0,25% anual).

- A los conductores y asalariados de transporte, azuzaron por la carestía del combustible, cuando PP VOX se niegan en el Congreso a cualquier reforma al respecto, solo piden bajar el impuesto a las grandes corporaciones.

- A los autónomos que durante estaban en precario por la Pandemia, el PP y VOX en el Congreso votaron en contra o se abstuvieron a su ayuda, con múltiples estafadores que ralentizaron la rápida ayuda.

- Taxistas apoyando al PP-VOX, cuando estos partidos están a favor de legalizar Uber, Cabify, FreeNow…, que emplean a falsos autónomos con salarios mínimos.

- A la clase trabajadora en general, les ofrecían un salario mínimo o contratos de media jornada, realizando jornada completa o de 12 h., teniéndose que callar por amenazas como: «como tú, hay a patadas», y tras la Reforma Laboral mediante inspecciones afloraron miles de contratos fraudulentos que convirtieron en fijos, lo olvidaron, y muchos fueron votos al saco de los corruptos.

- A los «mileuristas», se creen privilegiados cuando son carne de despido, por competencia e intereses de la patronal, siendo fácilmente sustituibles en cualquier momento.

- A esa «clase media» que miran por encima del hombro a los demás, personas válidas y con estudios en muchos casos, no miran el futuro, ese es la edad de 55 años, muchos serán expulsados del mercado laboral, ellos son mera mercancía para la Dictadura Financiera por su política neoliberal, siendo el PP - VOX portavoces del IBEX35.

Los Gobiernos autonómicos controlan parcelas vitales para la ciudadanía, y el resultado ha sido:

- Sanidad, despiden profesionales de todas las categorías, desde médicos a servicios auxiliares. La Atención Primaria desatendida cada vez más, incluso cerrando centros, para esos héroes que salvaron y sufrieron en su Salud los estragos del COVID, ya no hay aplausos se olvidaron de los 8000 profesionales que fueron expulsados.

- Cita previa para todo, con listas de espera para operaciones quirúrgicas o enfermedades graves cada vez más dilatadas, el abandono de enfermos crónicos, como ocurrió con los de Hepatitis, con más de 4000 fallecidos porque Rajoy y sus secuaces consideraron que era muy cara la medicación, siendo abandonados a su suerte, pero los familiares y la ciudadanía olvidaron pronto tal desidia.

- El abandono de las Residencias de mayores con cerca de 30.000 ancianos fallecidos, residencias dependientes de las CC AA, en algunas con la prohibición de llevar a los Hospitales a los casos de COVID, solo admitían a los residentes de las Residencias Privadas.

- La Escuela Pública, cada vez más abandonada, con menos medios al derivar recursos de los Presupuestos Generales a la subvencionada, con privilegios y descuento en la Renta anual.

No ha ganado el ciudadano, han triunfado los miserables al servicio del Capital.

Noticias relacionadas ​Centros de salud sin médicos, golpe sinvergüenza Estos días, los vecinos de distintos barrios de Madrid salen a las calles con protestas para denunciar que 'no hay médicos ni de mañana ni de tarde' El 19J en Andalucía No ha ganado el ciudadano, han triunfado los miserables al servicio del Capital La palabrería gubernamental cede ante la crisis evidente del país Sánchez sigue empeñado en pegarle patadas al aguijón de una realidad económico-social indiscutible y sumamente preocupante Gracias, Andalucía "Os pido que ante esta contundente victoria, de toda Andalucía, seamos serenos y humildes…" La Asociación Española de Protocolo cumple 30 años La AEP tiene su propio reglamento de ceremonial, honores y distinciones aprobado en el año 2020