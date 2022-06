Globamatic, la empresa que no permite que los recuerdos se pierdan Comunicae

miércoles, 22 de junio de 2022, 16:51 h (CET) En el desván, en casa de los abuelos, en casa de los padres, siempre hay una gran cantidad de recuerdos entrañables que seguramente se van a perder debido al formato obsoleto en el que se encuentran. Una empresa de digitalización de formatos antiguos tiene la solución para rescatar esos recuerdos Probablemente, la mayoría de las personas recuerden e incluso tengan los típicos álbumes de fotografías en blanco o negro o en color que en ocasiones especiales abren para rememorar esos momentos tan entrañables de sus vidas. Incluso es posible que la mayoría de las personas tengan estos álbumes olvidados en un cajón que nunca miran. No obstante, los recuerdos familiares no siempre se encuentran en formato de papel, listos para que se les eche una ojeada para recordar el pasado. La mayoría de los recuerdos familiares más antiguos se guardan en formato película en rollos o bobinas que a día de hoy es imposible visualizar o acceder a ellos.

Con la llegada del Súper-8, el formato de película de cine se popularizó de forma inigualable y hoy en día, muchas personas aún conservan esos resquicios del pasado. Son recuerdos inolvidables que con el paso del tiempo ya no se pueden visualizar debido a la obsolescencia de la tecnología de formatos como el 8mm y el Súper-8 que precisaban de un proyector adecuado. Globamatic es una empresa que se niega permitir que esos recuerdos se pierdan y es por este motivo que se ha especializado en la digitalización de estos materiales para que se puedan disfrutar en otros formatos más accesibles a la actualidad tecnológica.

“Convertimos formatos originales y antiguos de 8mm y Súper-8 en archivos más actuales como el MP4 en USB o en disco DVD, para que todos tus recuerdos y capítulos de tu vida no se pierdan y puedas verlos de forma cómoda y rápida, desde el ordenador o el móvil. Otra de las labores que realizamos para que tus recuerdos sean tal y como existen en tu memoria, es cuidar la calidad de estas conversiones, buscando un equilibrio perfecto entre el brillo, las distintas luces de la grabación original y las sombras. De esta manera conseguimos que tus recuerdos familiares puedan reproducirse con medios tecnológicos actuales más accesibles para ti con una producción audiovisual excelente” explica Globamatic.

Según Globamatic, actualmente el soporte estándar y habitual donde se suelen entregar los videos es en memoria USB o una versión más clásica, como por ejemplo el DVD, no obstante, basta con que el cliente indique el formato que prefiere para recibir esos momentos especiales de manera accesible y cómoda. Esos viajes, escapadas rurales, estancias en la playa o en la montaña junto a la familia, no se perderán gracias al eficaz trabajo de Globamatic.

