Uanataca y Evicertia conforman el primer ecosistema 360º de servicios SaaS de confianza digital en Iberoamérica

miércoles, 22 de junio de 2022, 17:07 h (CET) La combinación de ambas compañías, tras su reciente integración en el grupo Namirial, permite ofrecer a organizaciones, empresas y autónomos las soluciones de identidad digital, servicios electrónicos de confianza y comunicación certificada de manera conjunta La suma de conocimiento y experiencia de dos actores con gran trayectoria en el mercado permite desarrollar una oferta de servicios 360º que cubren todas las necesidades que pueden tener las organizaciones, empresas y autónomos en cuanto a identidad digital, servicios electrónicos de confianza y comunicación certificada. Esta combinación de servicios disponibles en España y Latinoamérica es posible gracias a la total complementariedad de sus herramientas y soluciones.

El impulso universal a la digitalización es uno de los grandes impactos de la pandemia. Así mismo, es prometedor que se perfilen actores de gran relevancia en quien confiar como proveedor crítico donde depositar toda la confianza digital individual y corporativa.

Además, desde los diferentes gobiernos y administraciones se está dando un gran impulso a la digitalización. Por ello, es cada vez más importante que las empresas puedan centralizar en un único punto las soluciones a sus necesidades en el ámbito de la digitalización y así mejorar su implementación, control y operativa dentro de su gestión diaria.

La propuesta 360º que ofrecen ahora Uanataca y Evicertia comprende:

Entrega electrónica certificada (email, SMS y notificación con acuse de recibo).

Entrega postal certificada.

Servicios de Firma electrónica Cualificada y Sello de tiempo.

Soluciones de Onboarding digital con Video Identificación y emisión de certificado digital adaptado a las normativas eIDAS y a las políticas Know Your Customer (KYC o conoce a tus clientes) y Anti-money Laundering (AML), cumpliendo con todas las exigencias de los organismos de prevención de blanqueo de capitales. Así como en AAPP validados por @Firma.

Servicio de firma de documentos con Firma One-Shot

Firma remota de contratos (enviados por email, SMS o Whatsapp). Estas soluciones pueden completarse con un amplio abanico de servicios electrónicos de confianza cualificados SaaS como sellos de tiempo, firma desatendida de documentos, también conocida como firma en servidor, y validación de firmas, entre otros. La dilatada experiencia y trayectoria de Evicertia y Uanataca en los mercados de habla hispana permite adaptar estas soluciones a las necesidades particulares de cada cliente.

La integración de estos procesos es sencilla, ya que se realiza vía API, sin alteraciones en la interfaz del cliente ni exigencias que dificulten la experiencia de usuario. La flexibilidad de su modelo de pago por uso también resulta una gran ventaja, ya que se trata de un sistema de pago sin suscripciones que permite a empresas de cualquier tamaño aprovechar los beneficios de la digitalización de sus procesos.

En todo momento, el equipo técnico y de cumplimiento legal especializado de ambas compañías acompañan al cliente durante el proceso de implementación de las respectivas soluciones y herramientas de confianza digital para resolver todas sus dudas y mejorar su experiencia. Además, los clientes, disponen de un soporte de atención personalizado en español y con un completo Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) para toda la región iberoamericana.

Acerca de Evicertia

Evicertia es un proveedor de servicios de confianza digital para firma electrónica, comunicación certificada, certificación electrónica y onboarding digital. La empresa atiende principalmente a clientes de sectores regulados como seguros, banca y telecomunicaciones, y administración pública.

Evicertia está certificada como proveedor de servicios de confianza cualificado para el servicio de entrega electrónica registrada y sello de tiempo cualificado según el Reglamento de la UE 910/2014 eIDAS. Además, está auditada según la norma ISO 27001, reconocida como PYME innovadora en el Registro de pequeñas y medianas empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid e incluida en el registro de operadores de telecomunicaciones de España como servicio de "transmisión de datos" por sus servicios de correo electrónico, así como de almacenamiento y reenvío de mensajes. Para más información, visitar: www.evicertia.com

Sobre Uanataca / Bit4id

Uanataca es un Prestador Cualificado de Servicios de Confianza según el Reglamento de la UE 910/2014 eIDAS para la firma electrónica, el sellado de tiempo y la emisión de certificados digitales.Con sede en Barcelona, Uanataca se diferencia con una oferta innovadora de servicios de confianza y soluciones adaptadas al sector asegurador, financiero y salud, entre otros, donde destaca el modelo de PKI como servicio (PKIaaS), que proporciona infraestructura y servicios en Cloud sin una inversión inicial significativa.

Comprometida con el fomento de la economía digital y la creación de un entorno favorable para la digitalización, Uanataca forma parte y colabora de forma activa con Alastria, una asociación sin ánimo de lucro y el primer consorcio de servicios corporativos con Blockchain, así como con AEFI, la asociación española de Fintech e Insurtech.

