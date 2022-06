Colmillos montados: un problema al que Clínica Ponce de León puede poner solución Comunicae

martes, 21 de junio de 2022, 17:38 h (CET) Tener los colmillos montados es una patología que no suele ocurrir con frecuencia, sin embargo, hay una clínica que pone solución a este problema de forma eficaz y rápida Los colmillos es una pieza fundamental en todo el conjunto de la arcada superior e inferior. Son dientes insustituibles, que tienen un aspecto único y que cumplen una función muy importante en la boca, por lo que, no es una buena solución extraerlos en caso de que estén colocados o su forma sea incorrecta. Los colmillos cumplen una función estética fundamental, puesto que es la pieza dental más potente y visible de la boca, forma parte de la eminencia canina y cumple también como soporte para el labio superior. Otro aspecto interesante sobre los caninos es que estos ayudan a que los signos del envejecimiento aparezcan más tarde.

Según Clínica Ponce de León, en cuanto a la parte funcional de los dientes caninos estos solo deben contactar entre ellos con la finalidad de proteger a las demás piezas dentales y a la articulación mandibular, puesto que gracias a los caninos, los músculos maseteros y temporales no necesitan ejercer tanta fuerza. Clínica Ponce de León es una clínica especializada en tratamientos de ortodoncia para todas las edades y para solucionar, de forma eficaz, cualquier tipo de maloclusión o malposición de los dientes. Ponerse en manos de Clínica Ponce de León es ponerse en manos profesionales, con alta experiencia y con procedimientos y herramientas de lo más innovadoras y de última generación.

“La función de los dientes caninos es principalmente desgarrar los alimentos, puesto que estos son los únicos dientes capaces de hacerlo con fuerza y eficacia, gracias a su forma y posición. No obstante, en ocasiones puede haber problemas de maloclusión. El principal causante de ello es el poco espacio dentro de la boca, por lo que, a la hora de erupcionar, los colmillos lo hacen en una posición no deseada. Los caninos son los últimos en salir, por lo que, su erupción es un poco más complicada, puesto que estos toman el espacio que queda disponible” explica Clínica Ponce de León.

“Si se observa una maloclusión en los caninos de forma prematura, podemos ayudar a que estos salgan correctamente, pero en caso de que estos ya hayan salido, necesitaremos corregirlo posteriormente intentando ganar espacio para esta pieza dental. El aumento del espacio en la arcada se realiza simplemente aumentando la longitud de la misma, llevando los dientes hacia atrás o bien trabajando sobre los dientes anteriores. Otra solución es extraer los dientes premolares. No obstante, lo primero que haremos para determinar qué tratamiento es mejor para ti es un estudio ortodóncico. De esta manera daremos con tu tratamiento” afirma Clínica Ponce de León.

