Maquillaje en playas y piscinas: consejos de experta y algunos trucos Recomendaciones para sentir tu piel cómoda y bonita este verano Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de junio de 2022, 12:40 h (CET)

Solo de pensar en el calor, ya se nos derrite el maquillaje. Briyi Bri, maquilladora oficial de Amelia Cosmetics , comparte con nosotros algunos consejos y trucos a seguir para usarlo sin problemas en playas y piscinas este verano. También, nos recomienda usar distintos cosméticos resistentes al agua, al sudor y con protección solar, junto a brumas faciales que hidraten y matifiquen brillos.

En primer lugar, no es aconsejable el uso de maquillaje en playas y piscinas, pero si queremos hacerlo, debemos tener algunas cosas en cuenta: “Nos tenemos que aplicar siempre protector solar, el maquillaje tal vez no logre su función principal pues tiene mucha lógica que en el primer chapuzón se nos vaya todo” – reconoce la maquilladora.

Pero una vez que decidimos usarlo, lo importante es que aguante el mayor tiempo posible: “El principal consejo está en mantener la piel limpia e hidratada, exfoliando cada 10 o 15 días según el tipo de piel, usando productos resistentes al agua y el sudor y siempre con protección solar, evitando en todo momento los productos en polvo. Y si incluyes rubor, contornos o iluminadores… que sean en crema. Respecto a labiales, los líquidos fijos son la mejor opción, con delineados y máscaras resistentes al agua”.

Para las temperaturas más extremas, como las que podemos tener en julio o agosto, cuánto menos producto apliques, más ligera sentirás tu piel y mucho mas cómoda estarás: “Como toque final, un fijador en spray que a la vez funcione de bruma facial, esto me parece imprescindible en verano, ya que aporta hidratación y a la vez matifica brillos, pudiéndola utilizar de vez en cuando para refrescar e hidratar nuestro maquillaje y piel”.

Siempre con protección solar

Como es probable que una vez que salimos maquilladas de casa, nuestros planes puedan cambiar, conviene utilizar cosméticos que incluyan protección solar para nuestra piel. Uno de ellos, es la base Matte Soft Tan SPF15 de Amelia Cosmetics para pieles normales, grasas y mixtas. Su consistencia cremosa combina perfectamente con la piel, proporcionando un cutis uniforme y mate sin efecto de máscara. La fórmula enriquecida tiene propiedades de cuidado y suavizado de la piel, no obstruye los poros y tiene filtro protector SPF15. Precio: 13,90€.

Pero si no eres de maquillaje y prefieres una BB Cream, la de tono claro o light de Amelia Cosmetics con SPF15 te vendrá perfecta para hidratar tu piel durante todo el día, con acabado luminoso que cubre y corrige imperfecciones. Precio: 7,90€.

