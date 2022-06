Las claves de una cuenta para tu nómina Elegir una requiere de un pequeño proceso de selección debido a las múltiples variables que caracterizan a estos servicios bancarios Redacción

martes, 21 de junio de 2022, 11:31 h (CET)

Al momento de crear una cuenta nómina es fundamental tener en cuenta una serie de aspectos, ya que todas las entidades bancarias poseen diferentes términos y condiciones. Por ello, antes de contratar con un determinado banco es necesario analizar variables como las comisiones, intereses, así como el costo por emisión de tarjetas de débito.

Ahorrar dinero se ha convertido en una de las tareas más importantes para la mayoría de los trabajadores españoles. Se trata de un objetivo no solo es posible alcanzar gastando una menor cantidad de dinero, sino que además, es necesaria una cuenta para la nómina que se caracterice por su economía.

No se puede olvidar que anualmente, una cuenta nómina puede generar gastos de cientos de euros debido a las comisiones impuestas por los bancos. Afortunadamente, quienes desean ahorrar en comisiones y gastos asociados a sus cuentas tienen la posibilidad de encontrar cuentas nómina con atractivas y asequibles condiciones.

¿Cómo seleccionar una cuenta nómina?

A continuación, se destacan algunos de los aspectos clave que deben caracterizar a las mejores cuentas nómina disponibles en el mercado. De esta manera, es mucho más sencillo escoger una opción que se adecúe a las necesidades de cada persona.

Cuenta nómina sin comisiones Actualmente, el público tiene a su disposición cuentas nómina totalmente gratuitas y sin comisiones asociadas. Por supuesto, para acceder a estas atractivas condiciones es necesario cumplir una serie de requisitos como, por ejemplo, domiciliar una nómina mensual igual o mayor a 800 euros.

Asimismo, existen entidades bancarias que ofrecen cuentas nómina sin comisiones con la condición de que el titular reciba transferencias que sumen, al menos, 2500 euros trimestralmente. De lo contrario, al no cumplir con este tipo de condiciones, los titulares de las cuentas nómina pueden llegar a pagar hasta 160 euros anuales en comisiones de mantenimiento.

Tarjetas de débito sin comisiones Otro de los aspectos clave de una cuenta nómina es la posibilidad de obtener una tarjeta de débito sin costo alguno. Al cumplir con una serie de condiciones, los clientes pueden obtener una tarjeta de débito sin costos de emisión, ni de mantenimiento.

Aunado a ello, existen cuentas nómina que permiten al público obtener una tarjeta de débito con la que pueden retirar efectivo en cajeros electrónicos sin costo alguno ni comisiones.

Otras comisiones asociadas Finalmente, entre los aspectos clave que no se pueden pasar por alto al momento de buscar una cuenta nómina se encuentran las comisiones por la emisión de cheques en euros. Dependiendo de la entidad bancaria, es posible evitar este tipo de comisiones si se cumplen condiciones como domiciliar una pensión o prestación por desempleo con un valor igual o mayor a los 300 euros.

Por otra parte, las personas interesadas en abrir una cuenta nómina deben conocer cuáles son las comisiones por transferencias dentro del Espacio Económico Europeo.

