Hito histórico Es imprescindible que se quite de encima el mantra que cubre al partido de “derechita cobarde” ganado a pulso Carmen Muñoz

martes, 21 de junio de 2022, 09:11 h (CET) En primer lugar le doy la bienvenida y enhorabuena al presidente de la Comunidad Andaluza Juan Manuel Moreno por haber marcado un hito histórico en Andalucía desde que tenemos democracia. Esta hermosa y agradecida tierra que fue tratada como cortijo clientelar del PSOE durante 40 años, ha salido de su cerrazón ideológica y ha facilitado el cambio. Ahora es menester que la gran expectación que se ha suscitado se vea recompensada y no defraudada en todas las cosas prometidas.

Andalucía es un semillero de votos por ser la comunidad más grande y con mayor número de habitantes. Por su clima, geografía e idiosincrasia es una región que reúne en 87.599 km2 más de 1000 km de costa de maravillosas playas, 106 km esquiables en Sierra Nevada, con un patrimonio cultural y natural que ha llevado a la UNESCO a catalogar ocho sitios como Patrimonio de la Humanidad, artistas universales de todo tipo , pintores, bailaores, cantores etc.. el carácter afable , acogedor y alegre de sus gentes, hace que todo ello redunde en ser una comunidad excelente para vivirla.

Pero para poner en valor todo ello hace falta un gobierno también excelente, que ayude a crear puestos de trabajo, baje impuestos, ponga las condiciones favorables para crear empresas y vengan inversores nuevos, que pasemos a ser una comunidad industrial en vez de ser una comunidad de servicios ya que estos nos vendrán por añadidura, que nuestros jóvenes no tengan que emigrar y los que quieran se regresen, con trabajos dignos y bien remunerados.

El presidente tiene una mayoría absoluta y puede gobernar en solitario, sin embargo pienso que para ciertas normas y leyes que se deben corregir podría sumar también los 14 escaños de VOX, porque son miles de personas que los han votados, para que las reformas tuviesen mas duración en el tiempo y se consolidaran, por ejemplo, ya que una de las transferencias hechas es el SISTEMA EDUCATIVO, bien se podría empezar por el sur a poner un sistema educativo basado en valores morales, éticos, de esfuerzo, de constancia, enseñar la historia desde sus comienzos contando las luces y sombras que hemos tenido, sin ideologías políticas, contando siempre la verdad.

Cierto es que para que un país progrese debe tener un sistema educativo consolidado y veraz, que no da rendimiento a corto plazo, pero por algún sitio hay que empezar y si somos pioneros, podrán seguirnos otras comunidades y al final conseguiremos a nivel nacional tener una sociedad libre de pensamiento para poder discernir y no estar aborregados como en la actualidad, pues es una pena ver a una juventud tan ignorante en todos los sentidos y que son tan fácilmente manipulables.

Con esa mayoría también se pueden eliminar muchas cosas y cargos inútiles que están desfalcando las arcas municipales y de la Junta, reducir puestos de asesores, diputados, parlamentarios con todas su cohortes que no son necesarias y redundaría en pingües beneficios económicos para las arcas autonómica.

En PP cuenta con personas muy válidas, con BAGAJE CULTURAL, LABORAL Y ÉTICO para ponerlos al frente de los distintos departamentos a perfeccionar, que pueden llevar a cabo una reforma integral en muchos aspectos que verdaderamente son muy mejorables porque peor no pueden estar. Un presidente que no se limite solo a gestionar como han hecho sus antecesores a nivel nacional y corrija las múltiples tropelías que tenemos encima en todas las transferencias posibles.

Se puede y se debe empezar a ENALTECER una comunidad que ya seguirán otras, “un grano no hace granero, pero ayuda al compañero”. Es mucho el trabajo A REALIZAR, PUES SON MUCHAS LAS COSAS A CORREGIR, pero con un buen equipo, el mejor, sin amiguismos personales, en tres años se pueden conseguir muchas cosas, sobre todo poner las bases para llevarlos a buen fin, porque cuando los ciudadanos se dan cuenta de las mejoras, en los próximos comicios podrán revalorizar su posición.

Para ello es imprescindible que se quite de encima el mantra que cubre al partido de "derechita cobarde" ganado a pulso, dicho sea de paso. Debe tener la suficiente firmeza, tenacidad, solidez, con toda la moderación que quiera y buenos modales, pero hacerlo, que no se quede todo en promesas huecas, porque una desilusión en Andalucía supone que tendremos Sánchez a nivel nacional por más tiempo.

