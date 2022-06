​Subida Arinsal: Raül Ferré (Silver Car) domina las tres subidas y se convierte en el gran campeón Ha sido la cuarta puntuable para el Campeonato de Francia de Montaña 2ª División Redacción

Raül Ferré (Silver Car CS) se ha exhibido en las tres mangas y ha logrado la victoria absoluta en la Subida Arinsal 2022, prueba que se ha disputado a lo largo del fin de semana y que ha organizado ACA Esportiva. Tras Ferré se ha clasificado el bicampeón de Francia de Montaña y una de las grandes figuras de la especialidad, Sébastien Petit (Nova NP01-2), seguido del también francés Sébastien Jacqmin (Nova NP03), los tres en el podio de la categoría Sport (Serie A, abiertos).



La Subida Arinsal ha sido la cuarta puntuable para el Campeonato de Francia de Montaña 2ª División, además de ser valedera también para la liga automovilística ‘Occitanie Méditerranée’ y para el ‘Trophée des Pyrénées’. Un total de 76 vehículos han participado en la competición.

La categoría Producción (Serie B, cerrados) ha sido coto privado del andorrano Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX), autor del mejor tiempo en las tres subidas de carrera y por lo tanto claro vencedor. Segundo y tercero han sido, respectivamente, Jordi Gaig (Porsche GT3 R) y Joan Salvans (Porsche 997 GT3), un dúo muy rápido que se ha clasificado por delante del actual Campeón de Francia de esta categoría, Ronald Garcès (Lamborghini Huracan Super Trofeo).

El dominio de los pilotos andorranos en todas las categorías ha sido claro durante el fin de semana. En la Serie Nacional, reservada a los vehículos que no se ajustan a la normativa del campeonato francés, el indiscutible liderato ha sido para Alex Bercianos, que al volante de un coche eléctrico QEV RX2e (idéntico a los que se utilizan en el mundial de rallycross eléctrico), ha dominado la clasificación marcando cronos que le hubieran colocado entre los mejores de la general absoluta.

Redondeando este magnífico fin de semana para el automovilismo andorrano, Raül Ferré ha recibido el Trofeu Joan Vinyes Casanovas al mejor crono absoluto, que ha sido 2'03"727. Precisamente el hijo mayor del desaparecido piloto andorrano, Joan Vinyes Dabad, participaba en la carrera con el BMW 528i que en su día pilotaron todos los miembros de la familia.

Un año más los 4,1 km del trazado de la carretera CS-520 a la estación de esquí de Arinsal (Vallnord – Pal Arinsal), de excelente asfalto y técnica sinuosidad, ha sido valorada como una de las subidas más bellas del campeonato francés. La próxima carrera de este certamen será la ‘Course de Côte La Broque’ (Alsacia), los días 9 y 10 de julio. En cuanto al calendario del Automòbil Club d’Andorra, la próxima cita marcada en el mismo es el 51è Ralli d’Andorra, que se disputará el día 17 de septiembre.

Clasificación final Subida Arinsal 2022 (2 mejores subidas de las 3 disputadas)

Categoría Sport (Serie A, coches abiertos) 1 (03) Raül Ferré (Silver Car CS), 4’08”671 2 (01) Sébastien Petit (Nova NP01-2), 4’12”308 3 (04) Sébastien Jacqmin (Nova NP03), 4’31”195 4 (07) Dimitri Pereira (Norma M20FC), 4’35”353 5 (05) Emeline Breda (Dallara F311-Mercedes), 4’36”235 6 (02) Franck Bellieres (Osella PA27), 4’39”546 7 (12) Jérome Jacquot (Speed Car GTR), 4’40”822 8 (14) Edgar Montellà (Silver Car S3), 4’47”552 9 (15) Joan Gil (Speed Car GTR Evo), 4’48”206 10 (17) Marc Solsona (Speed Car GTR Evo), 4’50”145 Hasta 19 clasificados

Categoría Producción (Serie B, coches cerrados) 1 (26) Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX), 4’41”290 2 (25) Jordi Gaig (Porsche GT3 R), 4’48”650 3 (28) Joan Salvans (Porsche 997 GT3), 4’52”796 4 (24) Ronald Garcès (Lamborghini Huracan Super Trofeo), 4’54”700 5 (37) Nicolas Granier (Seat Cup Racer), 5’04”883 6 (27) Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR), 5’11”087 7 (31) Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ Cup), 5’20”334 8 (33) Eric Michon (Ferrari F430), 5’29”877 9 (40) Lluís Sala (Seat Ibiza Cupra D), 5’32”839 10 (41) Philippe Faure (Renault Clio Cup 4), 5’32”975 Hasta 33 clasificados

Categoría Serie Nacional B 1 (86) Àlex Bercianos (QEV RX2e), 4’44”654 2 (30) Yann Le Potier (Porsche GT2), 5’14”095 3 (95) Tomàs Mayoralas (VW Golf GTI), 5’42”885 4 (88) Albert Rodrigo (Renault 5 GT Turbo), 5’54”855 5 (90) Albert Naval (BMW 325i), 5’55”843 6 (85) Joan Vinyes (BMW 528i), 5’57”308 7 (91) Salvador Capdevila (BMW 325i), 6’09”073 8 (57) Ot Catalan (Volkswagen Golf GTI), 6’13”483 9 (55) Emanuel José Pinto (Volkswagen Golf GTI), 6’15”798 10 (46) Vicenç Duro (Renault 5 GT Turbo), 6’17”813 Hasta 16 clasificados

