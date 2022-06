​Siete claves para entender los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía

1. Éxito histórico del Partido Popular de Juanma Moreno. Los resultados obtenidos por el PP en estas elecciones suponen un giro electoral y sociológico histórico en Andalucía, una comunidad que durante décadas ha sido el feudo tradicional del PSOE. Juanma Moreno ha sabido capitalizar sus cuatro años de presidente con un perfil moderado, que ha sido clave para conseguir apoyos de votantes de diferentes espectros ideológicos.



2. Feijóo se estrena con una gran victoria. Éstas eran las primeras elecciones a las que acudía Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular y el estreno no podía ser mejor. La victoria popular en Andalucía supone un espaldarazo en su camino a las elecciones generales.

3. Tercera derrota consecutiva para Pedro Sánchez. Los resultados de Andalucía suponen la tercera derrota consecutiva del PSOE de Pedro Sánchez. Frente a las dos anteriores, esta es especialmente importante. Primero, porque se produce en una comunidad autónoma tradicionalmente socialista y, segundo, porque tiene lugar a menos de un año de las locales y autonómicas de 2023.

4. Vox no consigue ser decisivo para formar gobierno. La candidatura de Macarena Olona ha mejorado sus resultados con respecto a 2018, pero tenía unas expectativas muy altas que no se han alcanzado. Gracias a que el PP ha conseguido la mayoría absoluta, VOX no será decisivo como sí lo fue en otras comunidades como Madrid o Castilla y León.

5. Ciudadanos desaparece del Parlamento Andaluz. Al igual que sucedió en Madrid, Ciudadanos ha pasado de formar parte del Gobierno a perder toda su representación parlamentaria, 21 escaños. El partido naranja confirma su tendencia a la baja en las últimas citas con las urnas, lo que supone un duro golpe para esta formación a nivel nacional.

6. Un fracaso para toda la izquierda. Los resultados de hoy no son solo un fracaso para el PSOE, sino también para el conjunto de la izquierda, que acudía muy dividido. En este sentido, el partido que apoyaba la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha conseguido un resultado muy pobre.

7. ¿Estamos ante un cambio de ciclo político? Aunque no se pueden extrapolar estos resultados a unas elecciones nacionales, lo cierto es que el Partido Popular suma con la de hoy tres victorias electorales consecutivas – Madrid, Castilla y León y Andalucía- a poco más de un año de que se celebren las elecciones generales. El PP afronta las próximas citas electorales en una dinámica positiva frente a un PSOE en horas bajas.