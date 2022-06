¿Por qué elegir una empresa de mantenimiento informático? por LQN SOLUCIONES Comunicae

viernes, 17 de junio de 2022, 14:33 h (CET) Los ordenadores son equipos que necesitan mantenimiento regular para que sigan funcionando según las expectativas de cada usuario El mantenimiento informático abarca todas las acciones realizadas para garantizar el rendimiento y el buen funcionamiento de cada uno de los equipos que componen una infraestructura informática en una empresa, pero no sólo eso, también pretende ofrecer soluciones eficaces contra los fallos técnicos que puedan surgir.

El objetivo del mantenimiento informático es garantizar que todo el sistema informático de una empresa funcione correctamente para no interrumpir las operaciones ni ralentizar la productividad.

El mantenimiento informático es en sí mismo es una solución sostenible para las empresas, ya que optimiza la vida útil de los equipos informáticos, al mismo tiempo proporciona actualizaciones periódicas. Estas acciones permiten a las empresas estar en fase con las nuevas tecnologías en términos de soluciones de software y hardware.

Al recurrir a una empresa de mantenimiento informático, estos disponen de un equipo de técnicos altamente cualificados y competentes en el sector para asistirle en caso de avería informática.

¿Cuáles son los tipos de mantenimiento informático?

El mantenimiento informático de las empresas puede dividirse en tres categorías:

Mantenimiento preventivo

Consiste en supervisar los equipos informáticos, con el objetivo de prevenir y limitar posibles problemas técnicos e informáticos.

Es importante subrayar que los problemas informáticos no son sólo problemas de hardware, como impresoras, escáneres u ordenadores, sino que también pueden ser problemas de software, como los controladores de los periféricos y antivirus.

En cuanto al hardware, el mantenimiento informático preventivo tiene como objetivo la reparación de ordenadores en caso de avería, asegurar que las piezas del ordenador están en buen estado o que los cables funcionan correctamente. Por lo que respecta al software, el mantenimiento preventivo garantiza que el software esté actualizado, elimina los archivos temporales y audita el software con regularidad para garantizar el buen funcionamiento. Se considera la solución más responsable dentro de las empresas, ya que se anticipa a los problemas que puedan surgir y evitar gastos adicionales.

Mantenimiento correctivo

También conocido como mantenimiento curativo, tiene como objetivo restablecer el hardware o el software defectuoso para que esté en buenas condiciones. Se trata de una intervención destinada a actualizar un software o un sistema operativo, sustituir un hardware defectuoso o garantizar la eliminación de ataques de hackers como malware o cualquier otro tipo de virus.

Cabe señalar que se pueden identificar dos tipos de mantenimiento informático curativo, la reparación y la solución de problemas. Por ejemplo, cuando surge un problema, ya sea de hardware o de software, los técnicos intervienen de diferentes maneras en función de la gravedad del problema informático.

En primer lugar, se suele ofrecer asistencia técnica por teléfono para indicarle los pasos a seguir para solucionar el problema.

para indicarle los pasos a seguir para solucionar el problema. Un experto en informática puede tomar el control a distancia para analizar el problema y tratarlo en directo si es posible.

Por último, si el problema es lo suficientemente grande y en función de la gravedad, los técnicos se desplazarán a las instalaciones de la empresa para solventar cualquier avería. Mantenimiento evolutivo

El mantenimiento evolutivo permite que los sistemas informáticos de las empresas estén en fase con el progreso tecnológico, ya sea en términos de equipos o de software.

Cada año, el mercado informático ofrece las últimas innovaciones informáticas con nuevas características para un rendimiento óptimo. Realizando un mantenimiento informático evolutivo, la empresa puede optimizar su rendimiento y seguirá siendo competitiva. Por ejemplo, actualizar el sistema operativo a Windows 11.

Al optar por estos tres niveles de mantenimiento informático, se está seguro de tener un parque informático de alto rendimiento y fiable.

Razones para recurrir a una empresa externa de mantenimiento informático

La externalización del mantenimiento informático tiene multitud de ventajas para cualquier empresa:

Experiencia probada

Las necesidades de mantenimiento informático varían de una empresa a otra. La mejor manera de obtener un servicio que se ajuste a cada necesidad de rendimiento informático es recurrir a estos expertos y contratar un servicio de mantenimiento informático.

Al recurrir a una empresa de mantenimiento informático se limita los gastos

La externalización del mantenimiento informático le permite optimizar el presupuesto, ya que el importe va de la mano del tamaño del parque informático.

Servicios de calidad

Al recurrir a una empresa profesional de mantenimiento informático, la empresa se beneficia de un servicio de calidad, de conocimientos técnicos y de competencias técnicas demostradas, hay que tener en cuenta que el mantenimiento informático no se improvisa.

Para centrarse en las prioridades

Utilizando los servicios de una empresa de mantenimiento informático, la empresa puede centrarse en sus prioridades mientras los técnicos se encargan de los problemas y averías informáticas.

¿Cómo encontrar una empresa de mantenimiento informático?

Es conveniente buscar una empresa de mantenimiento informático que ofrezca servicios a medida, ya que cada empresa tiene sus propias características. Además, es importante buscar una empresa que siempre esté dispuesta a escuchar a los clientes y a proporcionarle soluciones informáticas adecuadas, ya sea en términos de equipos o de software.

¿Cuáles son los servicios de una empresa de mantenimiento informático?

Una empresa de mantenimiento ofrece diferentes tipos de servicios para la gestión y el mantenimiento del sistema informático. Por ejemplo:

Comprobar el estado de todos los equipos y programas informáticos

Gestionar y supervisar los sistemas informáticos

Actualizar los softwares

