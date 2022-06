Cinco consejos para mejorar tu Wi-Fi ¿Cuál es la calidad de la red doméstica en un domicilio? No siempre es la ideal Redacción

viernes, 17 de junio de 2022, 11:48 h (CET) Según estimaciones de Internet World Stats, aproximadamente 743,6 millones de europeos utilizaron Internet en 2021, lo que supone un 88,4% de la población. Un porcentaje elevado si lo comparamos con el resto del mundo, donde solo un 66,2% de la población está online. Las personas navegan principalmente a través del Wi-Fi de su propia casa. Pero ¿cuál es la calidad de la red doméstica de su domicilio? No siempre es la ideal. Si quieres ver series en streaming sin saltos, descargar rápidamente los últimos videojuegos o simplemente leer las noticias que hay Internet, necesitas una conexión Wi-Fi estable y rápida. Con motivo del Día Mundial del Wi-Fi, que se celebra el 20 de junio, devolo te ayuda a poner tu Wi-Fi en forma con estos cinco sencillos consejos.

Consejo nº1: Breve chequeo de tu Wi-Fi Los usuarios de Internet se dan cuenta con mucha rapidez de si su cobertura Wi-Fi es buena o mala. En todo caso, comprobar brevemente tu situación es un gran primer paso. Existen varias herramientas de análisis que te pueden servir de gran ayuda.Los expertos suelen recomendar Ookla Speedtest:con la ayuda de esta aplicación, puedes comprobar fácilmente la velocidad de tu Wi-Fi en todas las habitaciones de tu casa desde unsmartphone o una tablet, para, así, encontrar los “agujeros negros de Wi-Fi”.

Consejo nº2: Posición ideal del router ¿El Wi-Fi es demasiado lento, o la conexión se interrumpe cada vez más? Esto suele deberse a un problema de alcance, ya que muchas casas tienen el router situado en un rincón, detrás de una maceta o, peor aún, en el sótano. Una posición centrada y ligeramente elevada es perfecta para un router: por ejemplo, encima de un mueble, o en un armario en el centro de un piso. El router no debería tener objetos enfrente o al lado que bloqueen su señal. ¿El router tiene antenas externas? Pueden colocarse en distintos ángulos, así que se pueden probar diferentes posiciones de la antena para que la conexión mejore.

Consejo nº3: ¿El router es demasiado antiguo? Sidebes sustituir tu router antiguo, el nuevo modelo debería ser compatible con Wi-Fi 5 (Wi-Fi ac) o incluso Wi-Fi 6. Ambos estándares son considerablemente más rápidos que Wi-Fi 4. Además, una parte de Wi-Fi 4, que usa la banda 2,4 GHz, está muy sobrecargada en las grandes zonas urbanas. Por lo tanto, tu Wi-Fi puede ganar velocidad si cambias a la banda de 5GHz del modelo Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6.

Consejo nº4: Repetidores Wi-Fi para distancias cortas En un piso grande o en una vivienda unifamiliar, entre el router y los dispositivos que requieren la conexión a Internet pueden existir grandes distancias, muros o incluso techos de hormigón armado. Todos esos obstáculos actúan como freno para el Wi-Fi, que se vuelve cada vez más lentos y, en el peor de los casos, incluso detenerse del todo. Un repetidor Wi-Fi es útil en distancias más cortas, como podría ser de una habitación a otra. Sin embargo, no es tan adecuado en grandes espacios, ya que los repetidores también utilizan la red Wi-Fi para transmitirse datos entre ellos. No obstante, existe una solución técnica ideal para las largas distancias.

Consejo nº5: Para distancias largas, Internet desde el enchufe

Los adaptadores Powerline son la solución todo en uno para un Wi-Fi perfecto. El truco está en usar el tendido eléctrico de la casa como un largo cable de datos. La ventaja es que las paredes, los techos de hormigón armado e incluso la calefacción por suelo radiante dejan de resultar un obstáculo, porque se está usando una conexión basada en el cableado. Los adaptadores Wi-Fi Powerline crean un punto de acceso rápido en cualquier toma de corriente. La instalación es muy sencilla: se enchufa, se espera un poco y ya se puede navegar. Los modelos actuales combinan la tecnología Wi-Fi Mesh (o de malla) con la tecnología Powerline más rápida. devolo Magic 2 WiFi 6, producto ganador de numerosos premios, ofrece una velocidad máxima de 2.400 Mbps vía Powerline, además de Wi-Fi Mesh, garantizando así una red inalámbrica y estable en toda la casa.

