¿Cómo los monederos electrónicos facilitan los pagos online? Son el futuro, y es que cada vez está más obsoleto el uso de billetes y monedas físicas Redacción

viernes, 17 de junio de 2022, 09:23 h (CET) Cada vez es más frecuente la realización de pagos online, ya sea para comprar ropa, para pagar la factura de la luz, para comprar las vacaciones de verano o para jugar en un casino. Para todo esto y mucho más se utilizan los pagos online, aunque hay mucha gente, que sigue chapada a la antigua, que considera que estos sistemas son inseguros y que ponen en riesgo tu información personal. Esto es cierto en parte, ya que si es verdad que el utilizar internet te expone a todo tipo de ataques cibernéticos, pero si solo haces pagos en sitios seguros y utilizas monederos electrónicos fiables, no tendrás ningún tipo de problema en hacer tus pagos por internet.

¿Son útiles los monederos electrónicos?

La respuesta es sí, los monederos electrónicos son una maravilla y después de leer este artículo te darás cuenta de las facilidades que te dan. Sin entrar en aspectos técnicos, un monedero electrónico no es más que un sustituto de tu cartera, es decir, una forma mucho más sencilla y segura de llevar dinero sin necesidad de tener el efectivo en tu bolsillo. Por supuesto tiene limitaciones, ya que no todos los comercios o establecimientos van a permitirte pagar con ellos, pero para negocios online, como puede ser un casino, funcionan a las mil maravillas y harán que tus transacciones en internet sean mucho más seguras.

Existen muchos tipos de monederos electrónicos, siendo PayPal uno de los más populares. Cada vez es más frecuente encontrar sitios que lo aceptan y es que, por ejemplo, hasta hace unos años no era fácil, pero ahora ya es muy frecuente encontrar un casino que acepta PayPal. Los monederos electrónicos son el futuro, ya que son cómodos y permiten a los usuarios llevar su dinero en el móvil, sin necesidad de llevar carteras molestas, monedas y de ir continuamente con la preocupación de que puedas perder tu dinero.

¿Cuál es el proceso a seguir para pagar con un monedero electrónico?

A mucha gente le da miedo el salto tecnológico que puede suponer empezar a pagar con dispositivos electrónicos, móviles, tablets…pero la realidad es que es mucho más sencillo de lo que parece. En primer lugar tendrás que crearte una cuenta en alguno de estos monederos electrónicos, proceso que consiste en rellenar un formulario con la información requerida y confirmar dicha cuenta. Una vez que tengas la cuenta ya podrás empezar a pagar con ella.

Hay muchos monederos electrónicos, y cada uno de ellos funciona de manera diferente. En algunos de ellos tendrás que vincular una tarjeta de crédito (de la cual extraerá el dinero), otras serán de prepago, es decir, las cargas con el dinero que vas a gastar o pueden estar vinculadas a tu cuenta bancaria. De cualquier modo, tu monedero electrónico debe de estar conectado con algún método de pago. Para tramitar los pagos, tendrás que confirmar la compra con alguno de los métodos de seguridad disponibles: reconocimiento facial, contraseña alfa-numérica, huella dactilar…

El futuro de los monederos electrónicos



Es cierto que su funcionalidad principal es el de servir de método de pago para comprar productos y servicios en muchos establecimientos y negocios online, sin embargo, esto no es lo único que pueden hacer. Muchas aplicaciones de estos monederos te permiten hacer un seguimiento de tus compras, un balance de tus gastos y de tus ingresos mensuales o incluso acceder a descuentos y bonificaciones especiales por estar registrado en la aplicación.

Por último, es importante destacar que estamos hablando de monederos electrónicos tipo PayPal, pero existen otro tipo de monederos electrónicos, y son los utilizados para almacenar criptomonedas. Este tipo de monederos no son el tema de este artículo, pero que sepas que cada vez hay más y cada vez son más populares. Son algo más complejos de utilizar que los monederos electrónicos típicos, porque las contraseñas de estos son más complejas y los métodos de seguridad más avanzados, principalmente porque se puede almacenar mucho dinero en criptomonedas y este debe de estar protegido.

Puede que en un futuro los monederos electrónicos incluyan funcionalidades que hasta ahora desconocemos y es que la tecnología no deja de sorprendernos y es muy difícil prever lo que va a pasar en unos años, sobre todo con aspectos tan modernos como son este tipo de monederos.

Conclusión

Los monederos electrónicos son el futuro y es que cada vez está más obsoleto el uso de billetes y monedas físicos, principalmente porque es más incómodo. Cada vez más gente utiliza este tipo de monederos y en un futuro, será el método de pago principal. La tecnología es lo que nos hace avanzar y esta tiene el propósito de hacernos la vida más sencilla, de ahí que siempre optemos por aquellas herramientas y dispositivos que nos ayudan a llevar menos cosas encima, a realizar trámites de manera más rápida, en definitiva, que nos hacen todo más fácil. Los monederos electrónicos cumplen con todos estos puntos y es por ello que no hay duda de que en unos cuantos años, todo el mundo contará con uno de estos para realizar la mayor parte de sus transacciones. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

