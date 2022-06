El origen de la salchicha ranchera que comercializa D’Carnilsa Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022

La salchicha ranchera es un plato tradicional de la gastronomía de países como Colombia. Este producto internacional puede consumirse tanto en el desayuno como en la comida o en la cena y se ha convertido en uno de los sabores más característicos de este país.

Enfocados en la imperiosa necesidad de expandir la típica salchicha ranchera colombiana en Europa es que propuestas del mercado como D’Carnilsa han logrado notoriedad por la calidad de sus productos, que son apetecidos no solo por los colombianos que viven en el viejo continente, sino también por nativos que han mostrado su preferencia por este embutido.

El éxito de la salchicha ranchera colombiana en España La salchicha ranchera de Colombia se elabora mediante un proceso artesanal que prima la total concentración del sabor, el ahumado natural del producto, la mezcla de los jugos que desprende la salchicha y una excelente elección de la carne para la elaboración del embutido, ya que allí radica su aroma particular.

El peculiar sabor de este producto cárnico colombiano ha propiciado que cada vez sea más solicitado por consumidores en todo el continente europeo. Es por eso que los interesados en obtener salchicha ranchera colombiana en España, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Noruega u Holanda pueden adquirir fácilmente su producto gracias a D’Carnilsa. Esta iniciativa dispone de las mismas en presentaciones de paquetes de 400 gramos con 10 unidades y cajas de 8 paquetes.

La salchicha ranchera es beneficiosa para la salud La salchicha ranchera es un embutido versátil que puede comerse sola o acompañada de arepas colombianas, huevos revueltos o incluso, puede ser parte de una parrilla más amplia integrada con carnes de cerdo o de res. Su masificación en el viejo continente se debe a la gran cantidad de colombianos que habitan esta zona del mundo y a la preferencia adquirida por comensales locales después de haberla probado por vez primera en algún determinado momento de sus vidas.

D’Carnilsa distribuye el auténtico sabor colombiano en Europa, sus precios son competitivos, por lo que es posible comprar salchichas rancheras colombianas a buen precio manteniendo la alta calidad de los ingredientes, su textura, jugosidad y ahumado natural con madera de haya. De esta manera, esta compañía se ha propuesto llevar a la mesa de los consumidores la misma esencia de la salchicha ranchera típica de Colombia, acercando a sus comensales la cocina tradicional de este país de América del Sur.

La salchicha ranchera es un alimento rico en proteínas, vitaminas y minerales, por lo que en ciudades como Madrid, Londres o París ha logrado integrarse a la cultura gastronómica local, propiciando que los interesados en comprar salchicha ranchera colombiana obtengan con mayor facilidad el embutido que buscan.



