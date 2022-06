Grupo Index finaliza la primera promoción de Casa Geosolar® en Boadilla del Monte Comunicae

miércoles, 15 de junio de 2022, 16:02 h (CET) Las primeras diez viviendas en Boadilla ya están finalizadas y la mayoría entregadas a sus nuevos propietarios Primeras calidades, los mejores acabados, una personalización total de cada vivienda, y un asesoramiento técnico y de interiorismo para cada cliente, son solo algunas de las ventajas de comprar una Casa Geosolar® con Index. Los primeros diez propietarios del ‘Residencial Hernán Cortés’ en Boadilla del Monte, ya disfrutan de su nueva vivienda sostenible y eficiente y al mismo precio de mercado que la vivienda convencional.

Todas las ventajas de ahorro económico, energético y de prestaciones de una Casa Geosolar®, ya están disponibles en Boadilla del Monte. Viviendas basadas en las energías renovables para producir su propia electricidad limpia para convertirse en casas activas y ahorrar de manera real en el bolsillo de sus propietarios.

Una casa activa que genera más energía de la que consume gracias a sus placas fotovoltaicas y la luz del sol, y que reduce los consumos energéticos gracias a la geotermia del subsuelo. Y basándose en esas dos energías renovables, logra ahorrar hasta un 80% en las facturas de luz, agua caliente y calefacción.

Se trata de viviendas que no tienen ni radiadores ni splits de aire acondicionado para disfrutar de una temperatura de confort todo el año, solo gracias a las energías renovables de las que se sirve. Así se reducen emisiones contaminantes de efecto invernadero, se reducen y se ahorra en las facturas y las familias pueden acceder a viviendas ecológicas en coherencia con su preocupación medioambiental.

Grupo Indexestá en plena expansión en la Comunidad de Madrid donde ya ha construido más de 1.500 viviendas y más de 45 promociones, y actualmente tiene varias promociones en construcción. Solo en Boadilla del Monte hay seis en este momento.

Además de la promoción finalizada de la calle Hernán Cortés, la promoción más avanzada es ‘Residencial Mar de Plata’ compuesta por once viviendas, seguida de las doce casas que forman ‘Residencial Trafalgar’, y las ocho que componen ‘El Mirador de Las Lomas’. Por último, las tres nuevas parcelas adquiridas recientemente por Index en Boadilla que se convertirán en las tres próximas promociones de ‘Las Villas de Prado Grande’ y que suponen otras 31 nuevas casas.

Una vez más Grupo Index cumple con los compromisos adquiridos con sus clientes, tanto con la calidad de servicios y materiales, como con los plazos de ejecución, incluso con contratiempos ajenos a la empresa en un contexto internacional complicado en cuanto a materiales y transportes.

La experiencia de Index como constructora especializada en viviendas innovadoras de diseño vanguardista, de nuevo se demuestra, consolidando su aval como empresa líder en el mercado inmobiliario de casas inteligentes y eficientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.