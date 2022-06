Atos y OVHcloud se asocian para acelerar el desarrollo de la computación cuántica Comunicae

martes, 14 de junio de 2022, 17:02 h (CET) Atos y OVHcloud, el líder europeo del cloud, han anunciado hoy una asociación en el campo de la computación cuántica para que el simulador cuántico de Atos esté disponible a través de soluciones cloud "as a Service" de OVHcloud Esta primicia europea tiene como objetivo hacer más accesibles las tecnologías de simulación cuántica, participando en la expansión del ecosistema de las tecnologías cuánticas. Los centros de investigación, las universidades, las startups y las grandes empresas se beneficiarán, en última instancia, de la oportunidad de diseñar software cuántico y explorar casos de uso en su fase inicial.

Fomentando la aparición de los campeones de la cuántica del futuro y apoyando su alcance internacional, Atos y OVHcloud se comprometen a contribuir al desarrollo de un ecosistema coherente y preparado para la llegada de las tecnologías de computación cuántica. Gracias a ambos líderes europeos, los actores públicos y privados de este incipiente ecosistema se beneficiarán de un entorno de desarrollo cuántico allí donde se encuentren, para desarrollar y experimentar bloques de software “as a Service”, antes del lanzamiento efectivo de los primeros ordenadores cuánticos.

Mediante la emulación de un entorno cuántico real, el sistema pretende reproducir los distintos enfoques de la computación cuántica. Gracias a la potencia única del servidor SMP BullSequana X800 de Atos, la QLM (Quantum Learning Machine) alcanza unas capacidades de simulación inigualables en el mercado, permitiendo cubrir hasta tres modos diferentes de programación cuántica (el modelo de puerta, el modelo de recocido y el modelo analógico); con la QLM desplegada en OVHcloud, los usuarios podrán simular circuitos de hasta 38 qubits en doble precisión, y resolver problemas de recocido cuántico de hasta 5000 qubits.

Escalable e interoperable, la QLM de Atos permite desarrollar capas de software cuántico independientes de la plataforma de hardware en los modos de programa, recocido y analógico, gracias a su exclusiva tecnología de compilación cuántica patentada. Esta tecnología única también abrirá el camino a las primeras aplicaciones optimizadas para procesadores de primera generación conocidos como NISQ o Noisy Intermediate Scale Quantum.

Al elegir la tecnología de Atos como soporte para sus futuros desarrollos, OVHcloud estará en condiciones de ofrecer soluciones de computación cuántica a través de Jupyter Notebooks, ofreciendo a los desarrolladores un fácil acceso. Diseñado con estándares libres y abiertos, el Notebook ofrecerá un nivel variable de prestaciones en función de la infraestructura, que se beneficiará asimismo de la experiencia acumulada por los equipos de OVHcloud encargados de la inteligencia artificial.

Con el fin de reforzar el ecosistema digital europeo al tiempo que adoptan los próximos avances tecnológicos, Atos y OVHcloud se comprometen a fomentar la adopción de este nuevo paradigma para contribuir a la soberanía tecnológica de Europa y favorecer la aparición de nuevos líderes en este campo.

"Al anunciar esta asociación, OVHcloud confirma su ambición de abordar y hacer accesibles las tecnologías más avanzadas al mayor número de personas. La revolución cuántica y el despliegue de los primeros casos de uso no pueden lograrse sin el cloud, que garantiza un modo de consumo y libertad de uso únicos y que es capaz de unir a las comunidades de expertos", comenta Thierry Souche, CTO de OVHcloud.

Para Emmanuel Le Roux, SVP, director de HPC, IA y Quantum, Atos, "Esta asociación es un paso importante en la preparación de la revolución cuántica. Gracias a OVHcloud, podemos ofrecer un cloud “as a Service” para democratizar y compartir más ampliamente nuestras tecnologías de simulación cuántica y estar preparados para el futuro. Estamos convencidos de que el futuro de la computación de alto rendimiento pasa por la hibridación de nuestras tecnologías, entre la computación tradicional y la integración de coprocesadores, aceleradores y las tecnologías cloud y cuántica. Siendo ya pioneros en computación cuántica con el lanzamiento de nuestro QLM en 2017, entonces el primer simulador del mercado, esta asociación estratégica con OVHcloud es un paso más en nuestra estrategia cuántica".

