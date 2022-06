​¿Es posible otra economía de mercado?, de Leopoldo de Gregorio Libro Redacción

martes, 14 de junio de 2022, 11:02 h (CET) ¿Es posible otra economía de mercado? constituye una obra con la que, según su autor, Leopoldo Gregorio, podríamos superar muchas de las irregularidades (por no decir abusos) que se producen en esta mal llamada economía de libre mercado.



Según Leopoldo de Gregorio: “Si asumimos como válida la estructuración del sistema que conocemos como de economía de mercado (y tenemos que asumirlo porque a pesar de sus innumerables tropelías ha depuesto al modelo que con mayor o menor fundamento pretendió sustituirlo), es preciso entender que con las recetas que propone (y las formas con las que llevar a cabo las que propuso el que fue arrumbado), no podemos conformar un paradigma en el que nos sea dable compartir en el entendimiento lo que tendría que ser considerado como válido.

En un modelo en el que debido a la carencia de una estructura a través de la cual poder entendernos se cuestiona la necesidad de tener que constituir unos piquetes para contrarrestar el poder que ejercen las empresas para contrarrestar la incidencia de las huelgas, la confrontación tiene necesariamente que existir.

En un modelo en el que los trabajadores sean considerados como un factor de producción y el Estado se encuentre sometido a las coacciones con las que le amenaza el capital, el entendimiento es imposible. Constituye un modelo que, al ser irracional e injusto, genera tanto en un lado como en otro, actuaciones tan injustas como irracionales. Si no fuera por su evidente patetismo, los hechos que tenemos que asumir en nuestra sociedad conllevarían los rasgos de lo histriónico.

El Capital no puede verse afectado con las tímidas medidas con las que hasta ahora se ha pretendido embridarlo, porque ni tiene nombre ni conoce fronteras. Además, lo poseído está investido de un derecho reconocido por la ley y aceptado culturalmente de una manera consuetudinaria. En consecuencia, lo único que le puede afectar es aquello que se encuentra en el reino de lo que aún no ha sido creado. Y como lo que se haya de crear solo se halla en las manos de aquellos que tengan cojones para modelarlo e imponerlo, el remedio se lo tienen que aplicar aquellos que necesitan seguir tirando del carro. Estas y muchas más reflexiones, en este libro escrito para hacerte pensar.

¿Pensáis que es demasiado lo que tendremos que hacer para conseguir una sociedad más justa y amable? Pensad que es lo que nos espera si sentados mullidamente en un sillón esperamos que las cosas las resuelvan los que las han ocasionado".

