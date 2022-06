Metaterra, el metaverso ‘Made in Spain’ Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de junio de 2022, 18:26 h (CET)

La llegada del metaverso ha revolucionado el mundo digital, ya que ofrece posibilidades nunca antes vistas en el sector online. Como respuesta al auge de estas comunidades virtuales, el proyecto Metaterra fue creado para que las personas puedan interactuar social y económicamente con otros usuarios.

Una de las novedades de esta iniciativa es que incorpora el trabajo de la marca Qlocos, enfocada en llevar a cabo campañas de marketingcaracterizadas por dejar de lado los esquemas tradicionales.

¿Qué proyectos se desarrollan en España como respuesta a la existencia del metaverso? Hoy en día, el concepto de metaverso es uno de los más frecuentes en las conversaciones sobre tecnología, ya que son varios los proyectos que se están desarrollando con base en esta nueva modalidad. La ventaja es que los usuarios pueden socializar, jugar, comprar y visitar lugares, entre otras actividades, con suma facilidad a través de un sistema de realidad virtual que se extiende a nivel internacional.

En lo que corresponde a España, los avances en el último tiempo han sido muy significativos, sobre todo por la integración de nuevas tecnologías en distintos campos. En ese sentido, los creadores del proyecto consideran que el metaverso será “Made In Spain”, bajo el nombre de Metaterra, considerando las expectativas que ha generado en el sector tecnológico.

La incorporación de la marca Qlocos permite agregar un beneficio adicional a Metaterra En vista de las necesidades de innovación, el proyecto Metaterra busca implementar distintas ideas referentes a la forma de utilizar el metaverso, con la incorporación de varios profesionales de distintos sectores. De esa manera, sus creadores esperan sumar experiencia para alcanzar sus objetivos de excelencia y éxito.

Una de las últimas novedades es la colaboración de la marca Qlocos, una agencia de marketing especializada en la creación y ejecución de campañas consideradas como “fuera de lo común”. A diferencia de lo que presentan las agencias tradicionales, Qlocos espera contagiar de locura al metaverso con su visión y perspectivas diferentes.

Como muestra de su gran impacto en el sector, la marca recibió un reconocimiento en 2019 como una de las 100 mejores agencias internacionales. Por ello, desde Metaterra mantienen la expectativa en torno a qué campañas pueden preparar para el futuro, conscientes de los excelentes resultados que pueden ofrecer.

Debido a los buenos resultados que promete el proyecto Metaterra, son varios los usuarios que están apostando por comprar y vender propiedades, además de crear una tienda online. Las posibilidades que ofrece este metaverso son infinitas, dentro de una comunidad de realidad virtual que busca consolidar su crecimiento.

