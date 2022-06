EADIC, un referente en el Top de las Lifelong Learning de los BIM Comunicae

lunes, 13 de junio de 2022, 16:31 h (CET) La enseñanza Lifelong Learning o aprendizaje continuo de por vida para lograr conocimiento y habilidades que mejoren las competencias personales y profesionales. EADIC, escuela de ingeniería y arquitectura técnica experta en proporcionar conocimientos específicos adaptados a las necesidades del mercado y orientados a la profesionalización y personalización como valor añadido EADIC, la Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción, se sitúa en el Top de LLL (Llifelong Learning). La enseñanza Lifelong Learning o aprendizaje continuo y permanente a lo largo de toda la vida hace referencia a la educación que se cursa a la par y posteriormente a los grados académicos, bien de forma online o blended learning. Este nuevo paradigma educativo integra todas las actividades de aprendizaje de una persona durante su vida, con el fin de lograr unos conocimientos y habilidades adaptados a mejorar las competencias personales, cívicas, sociales y de empleabilidad. Las nuevas tecnologías facilitan esta labor de reciclaje y aprendizaje continuo que impone el actual mercado laboral.

La formación continua está encaminada a acciones formativas dirigidas a la mejora de las competencias y cualificaciones de los trabajadores, con el fin de conciliar una mayor competitividad de las empresas y del tejido empresarial, con el desarrollo y promoción profesional de las personas. Una formación que aporta un valor añadido y que ha de llevarse a cabo por profesionales que conozcan el mercado y que ofrezcan a su alumnado un currículum que mejoren su productividad y sus posibilidades de éxitos en su trayectoria personal o profesionales. Según EADIC, esta enseñanza aporta cuantiosas ventajas tanto al alumnado como al sector empresarial; a los primeros, les reporta una mayor capacitación, desempeño, impulso hacia la disrupción y creatividad, crecimiento profesional, perfiles más atractivos y flexibilidad de adaptación, así como un aumento de la satisfacción, motivación y superación. Al sector empresarial le aporta una mayor productividad, un incremento de la competitividad, un alto grado de personalización del aprendizaje, valor diferencial que es traducido en una mayor rentabilidad y una imagen innovadora a la hora de captar nuevo talento. Los cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje se han acelerado con la COVID-19. La educación a distancia virtual/digital se ha visto impulsada de manera notable. la formación online ha cobrado relevancia la imposibilidad de una formación presencial durante el confinamiento. El aprendizaje es un proceso dinámico y flexible, adaptado a las nuevas necesidades y formas de trabajar.

La formación online facilita la calidad formativa, un aprendizaje personalizado, sin interrupciones, ni desplazamientos y la posibilidad de conciliar estudios y trabajo. Unas necesidades manifiestas que han facilitado el surgimiento de nuevas Business School especializadas en materias tan dispares como gestión empresarial, ingeniería, biosanitaria, arquitectura, recursos humanos o construcción como EADIC. Las empresas, presuponen que el ingeniero tiene la titulación necesaria para trabajar, lo que necesitan son profesionales que resuelvan, impulsen, propongan y ejecuten, en definitiva, que con su experiencia y trabajo aporten un valor añadido a la empresa. Ricardo Carramiñana director general de EADIC señala que “para mantener la oferta formativa es necesario conocer el perfil de los alumnos, sus fortalezas, sus debilidades, aquello que les gusta y lo que no, con el fin de diseñar soluciones de formación capaces de conseguir que estos se impliquen tan al corriente de las nuevas tecnologías y ávidos de conocimientos”

En 12 años, EADIC se ha convertido en una referencia mundial en cuanto a formación especializada BIM (Building Information Modeling) para ingenieros, arquitectos y expertos en construcción. Presente en España y posee sedes en Colombia, Perú y México. Por sus aulas “virtuales” han pasado más de 75.500 profesionales y un elevado porcentaje de sus postgrados son online. Dispone de más 700 docentes en activo. EADIC también ha contribuido con más de 3.090 becas a la formación de aquellos que cuentan con menos recursos económicos.

EADIC dispone de programa formativo compuesto por más de 605 programas formativos y blended, de los que sobresalen aquellos relacionados con el Building Information Modeling y que le han dado la posibilidad de alcanzar segmentos relacionados con la consultoría especializada en ámbitos como BIM y el desarrollo de soluciones E-learning. En cuanto a los indicadores más valorados destacan: reputación, recorrido de la institución, transparencia o la presencia online. Pioneros multimedia con su eslogan 'Tenemos lo que Buscas, donde quieras y cuando quieras', "siempre a tu lado e impulsando el aprendizaje experimental, ofrece una oferta formativa, método docente y seguimiento educativo personalizado. Un aprendizaje totalmente interactivo, a su ritmo, potenciando el networking y con un seguimiento educativo personalizado". El alumnado que cursa sus másteres afirma Carramiñana “adquiere competencias que les pueden abrir las puertas de empresas y multinacionales, adquiriendo un algo grado de especialización en las tecnologías BIM y todo lo relacionado con la, lo cual les permite estar en una situación muy ventajosa al conocer las herramientas de diseño que están a la vanguardia del diseño de edificaciones y grandes infraestructuras y que, en ocasiones, es de obligatorio conocimiento en base a la legislación vigente en lo que a ingeniería civil se refiere”.

EADIC: la Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción (EADIC) es una escuela técnica que ha conseguido ser un referente del sector de la formación online y alcanzar segmentos relacionados con la consultoría especializada en ámbitos como BIM y el desarrollo de soluciones E-learning. Dispone de una amplia oferta formativa técnica en cursos, postgrados y másteres innovadores de prestigio especializados en ingeniería, arquitectura y construcción para formar, desarrollar y proporcionar conocimientos específicos, experiencia personalizada y herramientas adecuadas a profesionales y técnicos de los sectores de ingeniería, construcción e industria. Posee un equipo multidisciplinar y experimentado de docentes y expertos reputados activos. Su amplia reputada trayectoria académica ha permitido el rápido crecimiento y la ampliación de su presencia en España y Latinoamérica. Además, la Escuela, en su compromiso de brindar una formación de vanguardia, práctica, innovadora y adaptada a las necesidades del mercado, tiene firmados convenios y alianzas estratégicas educativas con un elenco de universidades e instituciones internacionales educativas permitiéndole así consolidar su metodología, proceso formativo y soluciones de una manera novedosa, solvente y profesional.

