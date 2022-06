​Las constituciones de empresas disminuyeron en mayo un 3,9% anual Los concursos de acreedores aumentaron un 5,3% frente al mismo mes del año anterior Redacción

lunes, 13 de junio de 2022, 13:00 h (CET) Las constituciones de empresas disminuyeron en mayo un 3,9%, en comparación con el mismo mes de 2021, al registrarse la creación de 9.260 empresas, según datos publicados por el Colegio de Registradores que destacó que se trata del segundo mes consecutivo de descenso, tras cinco meses de incrementos.

Por comunidades, Madrid, Cataluña y Andalucía constituyeron seis de cada diez empresas creadas. La creación de empresas disminuyó en 12 comunidades, con descensos por encima del 20% en País Vasco, Extremadura, y Murcia, mientras que, en el lado positivo, se incrementaron en seis territorios, destacando Ceuta y Melilla y Baleares.

Según el Colegio de Registradores, “el descenso de las constituciones durante abril y mayo podría anticipar un cambio de tendencia durante el segundo trimestre, de confirmarse el descenso una vez finalice el actual mes de junio”.

Por otro lado, las operaciones de ampliación de capital inscritas en los registros mercantiles aceleraron su descenso hasta el 2,1% durante el mes de mayo, acumulando varios meses consecutivos de caídas, contrarias a la tendencia positiva que mostraron en 2021.

Por comunidades, destacaron por su mayor volumen, Madrid, con 622 ampliaciones, un 5,5% menos que en 2021, y Cataluña con 559, un 7,5% más. De forma general, se incrementaron sobre todo en Asturias, Aragón y La Rioja, mientras que las mayores caídas fueron en Ceuta y Melilla, Navarra y Murcia.

CONCURSOS DE ACREEDORES

Por otra parte, se registraron en mayo 521 concursos de acreedores, con un incremento del 5,3% sobre el mismo mes de 2021, con fuerte influencia de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que constituyeron conjuntamente seis de cada diez concursos presentados.

El Colegio de Registradores resaltó que, desde el tercer trimestre de 2021, “los crecimientos de concursos se han moderado paulatinamente hasta entornos de ligera subida, como la mostrada en el primer trimestre”, mientras que en abril registraron un descenso del 16,8%. Esta situación positiva no se ha confirmado, por tanto, en mayo.

