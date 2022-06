Casa Asia presenta un jardín zen hecho de las cenizas del Cumbre Vieja en el Botánico de Madrid La instalación “Un jardín zen negro” nace para homenajear a los afectados por la erupción Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 13 de junio de 2022, 12:33 h (CET) La esencia del arte japonés se fusiona con el español en dos muestras expositivas que los visitantes del Real Jardín Botánico (RJB) de Madrid podrán descubrir gracias al trabajo de Casa Asia. Por un lado, la instalación “Un jardín zen negro”, construida con las cenizas del volcán de Cumbre Vieja de la Isla de La Palma y que rinde homenaje a las víctimas de la catástrofe que vivieron los habitantes de esta isla hace el año pasado. Por otro, el proyecto expositivo “La risa de las flores”, que reúne obras de quince artistas asiáticos y españoles que han investigado la cultura de las flores en Asia. El primer proyecto se podrá visitar hasta el 7 de diciembre en la terraza de la Flor y el segundo, situado en el cercano invernadero de los bonsáis y en el Patio del Tilo, hasta el 25 de septiembre.



Comisionada por la directora de Cultura y Exposiciones de Casa Asia, Menene Gras Balaguer, “Un jardín zen negro” pretende, por una parte, “rendir un homenaje a los habitantes de la Isla de La Palma que sufrieron las consecuencias de la erupción del volcán tras 85 días de actividad” y, por otra, “invitar a la reflexión ante los desórdenes ambientales que cada vez más padecemos a consecuencia del cambio climático”. La exposición complementaria “La risa de las flores” se inspira en un verso del poeta japonés Matsuo Basho, extraído de sus Haikus de Primavera.

El hilo conductor entre ambos proyectos es la construcción de la identidad cultural, inherente a la relación que el ser humano individual y socialmente establece y mantiene con la naturaleza, asegura la comisaria.

El arquitecto japonés Hiroya Tanaka es el autor del proyecto paisajístico “Un jardín zen negro”, comisariado por la directora de Cultura y Exposiciones de Casa Asia, Menene Gras Balaguer, que también es la comisaria de la exposición“La risa de las flores”, en la que participan 8 artistas españoles, (Frederic Amat, Marisa González, Manuel V. Alonso, Nicolás Combarro, Teresa Esteban, Javier Garcerá, Paula Anta, Ana Nance), así como dos japoneses (Mari Ito y Azuma Makoto), la iraní Mana Salehi, la filipina Wawi Navarroza y los coreanos Koo Jeong A, Lee Lee Lam y Han Sungpil. Cada uno de ellos ha creado sus propias representaciones imaginarias de la flora asiática, que presentan en distintos soportes, como dibujo, pintura, fotografía, vídeo e instalación.

Un jardín zen negro en homenaje a la Isla de La Palma

Se trata de una creación artificial que imita simbólicamente la naturaleza y se presenta como un espacio de contemplación, por oposición a la invitación al paseo que plantea el jardín botánico y sus colecciones científicas.

El carácter específico de este jardín japonés es que no sólo se trata de un jardín seco, sino de una creación paisajística que destaca por su composición. El arquitecto Hiroya Tanaka ha planteado un jardín cuya superficie se cubrirá con las cenizas de la lava del volcán de Cumbre Vieja de La Palma, reemplazando cualquier otro material artificial como la gravilla blanca u otras similares a las que se utilizan para muchos jardines similares. “La intervención del Cabildo de la Palma ha sido indispensable para poder recoger las más de setenta toneladas necesarias para cubrir toda la superficie que ocupará este jardín seco”, recalca la directora Menene Gras.

La composición del jardín seco que se instala en el RJB se complementa con una selección de piedras de gran formato que se colocan articulando una constelación que se escribe sobre el paisaje. Esta constelación replica las siete islas del archipiélago de las Canarias, La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canarias, Lanzarote y Fuerteventura, aunque el orden que sigue en la disposición responde a los criterios de organización del espacio del jardín y su ocupación, para respetar los campos de visión y perspectiva que son propios de un jardín japonés. Las piedras o rocas representando las islas están a su vez rodeadas de las cenizas negras que se identifican con el océano que las embiste.

La risa de las flores, interpretada por 15 artistas contemporáneos

El título de este proyecto expositivo “La risa de las flores”se ha extraído de uno de los haikus de primavera del poeta japonés Matsuo Bashô (1644-1694), y reúne obras de artistas asiáticos y españoles que han investigado la cultura de las flores en Asia y “han dedicado una parte de sus trabajos a replicar lo que la Naturaleza crea por sí misma, aunque ninguno de ellos sea especialista en el arte floral ni botánico”.

El denominador común es su “contribución a la presencia de las flores en las artes visuales y en las artes plásticas en el transcurso de la historia del arte, partiendo de la idea de la flor y su impacto cultural en el mundo”. Los soportes que utilizan son el vídeo, video instalación, fotografía, pintura y dibujo.

Los catorce artistas que participan en el proyecto son los coreanos Han Sungpil, conocido por su Homenaje a Monet, evocando el jardín de Giverny, Lee Lee Lam por su particular Mona Lisa, o los dibujos de Koo Jeong A; los japoneses Mari Ito, cuya pintura propone una nueva manera de entender la naturaleza o Azuma Makoto, popular por sus creaciones y uno de los grandes representantes de la modernización del Ikebana mediante el uso de las tecnologías digitales; la iraní Mana Salehi y sus campos de azafrán, a los que se suman los artistas españoles, Marisa González con sus dibujos minimalistas, Manuel V. Alonso y su sketchbooks, los grandes formatos monocromos de Javier Garcerá, las pinturas de Teresa Esteban reproduciendo las flores nacionales de Tailandia y Filipinas, las fotografías de gran formato de Paula Anta, las flores de “Papers de l’India” de Frederic Amat, o Ana Nance y Nicolás Combarro & Wawi Navarroza (filipina), “a los que la práctica del viaje de formación y descubrimiento les ha hecho cambiar la mirada a otros mundos que desconocían”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Casa Asia presenta un jardín zen hecho de las cenizas del Cumbre Vieja en el Botánico de Madrid La instalación “Un jardín zen negro” nace para homenajear a los afectados por la erupción El municipio gaditano de Bornos clausura su primer Foro Internacional de Desarrollo Empresarial, Sostenibilidad, Inversión y Logística Se ha desarrollado en el marco de la Semana Europa de la Sostenibilidad Green Week Jaime Serra, presidente del Banco de Alimentos, premiado por su labor social La recaudación de este evento y premio se destina a una causa solidaria Consultoría alimentaria, garantía de buenos métodos en el ámbito empresarial Su objetivo va más allá de que los alimentos que se comercializan sean inocuos y respeten los máximos estándares Ley de la Segunda Oportunidad: todo lo que debes saber Es un salvavidas para esas personas que, debido a la situación de estos últimos años, están pasando por una terrible situación económica