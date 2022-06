Las nuevas casas de apuestas disponibles en España este 2022

La ley de la oferta y la demanda en el mercado de los juegos de azar y apuestas en España está haciendo que el número de nuevas casas de apuestas no deje de crecer. Esto no tiene por qué ser negativo en un principio, para los consumidores significa que hay más competencia y por tanto, habrá mejores ofertas y condiciones para ellos. Sin embargo, es normal no confiar en un operador del que nunca hayas oído hablar. Pero eso no es razón de perderte algunas de las mejores casas de apuestas del momento.

Esta guía de casasdeapuestasonline.net compendia las nuevas casas de apuestas que sobresalen más en el mercado de España este año:



Aspectos a considerar para elegir una casa de apuestas nueva en el mercado español

A la hora de enfrentarse a una nueva casa de apuestas hay varios aspectos que analizar. Por supuesto, la seguridad es lo primero: todas las casas de apuestas deben contar con una licencia en España. Por tanto, es imprescindible consultar el listado de operadores autorizados por la DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego). Puede que el nombre de la empresa que aparezca en el listado no coincida con el nombre comercial de la web. También puede ocurrir que una misma empresa tenga varias marcas registradas con las que opera.

Una vez sabiendo que la casa de apuestas online nueva que estás analizado es legal y cuenta con todas las licencias necesarias para ofrecer servicios de apuestas deportivas, hay otros aspectos que condicionarán su calidad. Los siguientes puntos profundizan sobre cada uno de ellos. Estos criterios son los que estructuran la selección del top 5 de las mejores casas de apuestas nuevas españolas.

Una empresa fiable Es importante saber cuál es realmente la empresa que gestiona la casa de apuestas deportivas nueva en cuestión. Es habitual que las compañías elijan nombres comerciales atractivos para atraer a los jugadores. Sin embargo, no siempre éstos coinciden con la denominación fiscal de la empresa. Es habitual de hecho que empresas con años de experiencia y consolidadas en el sector saquen nuevas líneas de negocio o marcas comerciales para diversificar el mercado y dirigirse a diferentes sectores de la población.

También es importante considerar los proveedores con los que trabaja el operador. Normalmente son empresas con experiencia en el sector y que proporcionan soporte técnico y mantenimiento de sus productos en todos los casinos y casas de apuestas que los contratan.

Métodos de pago seguros Los métodos de pago que ofrece una nueva casa de apuestas pueden ser también un buen indicador. Si las opciones de los métodos de pago son variadas y muchas son ampliamente utilizadas y reconocidas, es una buena señal. Las páginas que solo ofrecen un método de pago son poco confiables.

Las nuevas casas de apuestas deportivas optan por los métodos de pago más habituales: como las transferencias, las tarjetas de crédito y débito, los monederos virtuales como PayPal o incluso las tarjetas prepago. No es inusual que incluyan algún método de pago nuevo, como el pago por móvil o las criptomonedas. Los operadores nuevos buscan destacar entre la competencia mediante innovaciones. No significa necesariamente que se trate de una estafa.

Buenas reseñas de los usuarios Las opiniones de los usuarios siempre con la mejor publicidad de cualquier servicio. En el caso de una nueva casa de apuestas es posible que aún no haya tenido tiempo de generar muchas reacciones de los jugadores, puesto que lleva poco tiempo en el mercado. No obstante, siempre habrá alguien que ya la haya probado.

Los jugadores más experimentados saben detectar rápidamente si una nueva casa de apuestas merece a la pena o no. Por lo que sus reseñas positivas pueden ser una buena señal. Es importante fijarse en el servicio del operador, en lugar de los resultados personales de las apuestas de cada jugador, no son ningún indicador.

Ideas y tecnologías innovadoras Si aparece una nueva casa de apuestas en el mercado es lógico que los jugadores esperen que traiga novedades. Es un aspecto muy valorable, pues si tienen exactamente la misma oferta que las casas de apuestas ya existentes, no hay razón alguna para cambiarse.

Opciones como la posibilidad de apostar en directo en su versión móvil, aplicaciones intuitivas y fáciles de usar con opciones de seguridad adicionales, como la detección facial o de huella. Son puntos que aumentan la puntuación del operador. Sin olvidar una página web atractiva, rápida y adaptable que garantice una experiencia fluida.

Nuevas casas de apuestas vs. casas de apuestas “experimentadas”

Las casas de apuestas deportivas españolas más tradicionales cuentan con décadas de experiencia. En los últimos años han hecho un gran esfuerzo por adaptarse a las nuevas tecnologías y entrar también en el mundo de las apuestas deportivas online con servicios como apuestas en directo, eventos deportivos, nuevos deportes como los E-sports etc. Sin embargo, es posible que en algunos aspectos aun así se queden atrás o no consigan conectar con el público más joven.

Indudablemente la experiencia es un grado, por lo que es innegable que una nueva casa de apuestas tendrá también algunas desventajas en comparación. A continuación se presentan estas ventajas e inconvenientes para sopesarlas en una balanza y decidir si cada operador merece la pena o no.

Ventajas Han nacido en la era digital , por lo que ya no necesitan adaptarse, sino que son negocios que están diseñados desde el primer momento para funcionar en internet. Esto les otorga la ventaja de conocer a su público objetivo para poder ofrecerles lo que buscan. Se trata de apuestas en directo, la posibilidad de apostar desde el móvil y con amigos, un diseño web limpio, herramientas de juego responsable etc.

y tablets. Es fundamental que la opción de apostar desde el móvil no falte en ninguna casa de apuestas nueva. Tiene mucha importancia que la aplicación esté bien desarrollada y cuente con un mantenimiento continuo teniendo en cuenta los comentarios de los clientes. En la era del internet, el cliente tiene voz y poder para exigir al operador un servicio superior y no duda en usarlo. Presencia en las redes sociales. Puede parecer una ventaja trivial al principio, pero es una herramienta fundamental en cuanto al marketing y la relación directa con los jugadores. Los usuarios pasan mucho tiempo consultando noticias y consumiendo contenido de entretenimiento en las redes sociales, por lo que es el canal ideal para comunicarse con ellos. Allí es posible enterarse de la última promoción, un código de descuento temporal o los eventos deportivos más importantes que tendrán lugar próximamente. También se puede usarlo para comunicarse con el operador o para compartir contenido con amigos.

Inconvenientes Poca experiencia en algunos aspectos determinados como la atención al cliente . Algunas casas de apuestas nuevas en España proceden originalmente de otros países en los que evidentemente el mercado es diferente. Puede que la atención al cliente aún no esté bien adaptada a las especificidades de los usuarios españoles. Algunas empresas optan por utilizar a agentes de atención al cliente de sus otros centros de operación para abaratar costes y atender en España con la ayuda de motores de traducción automáticos en el chat en vivo. En ocasiones esto puede resultar en una atención deficiente para los jugadores.

Nueva ley en las casas de apuestas en España

A partir de mayo de 2021 ha entrado en vigor una nueva ley para las casas de apuestas y los casinos online que regula su publicidad, promovida por el ministro Alberto Garzón. Esto resulta en que ahora es más difícil para los jugadores principiantes encontrar buenas ofertas y operadores que merezcan la pena. Todas las comunicaciones de promociones y bonos ahora están limitados para los jugadores ya registrados y verificados de las casas de apuestas de España.

Como consecuencia puede que haya ofertas muy atractivas que procedan de casas de apuestas online de dudosa legalidad. Si la promoción parece muy ventajosa, es recomendable examinarla con lupa e investigar sobre el operador. Es obligatorio que presente su licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego y que solicite verificación de identidad para el registro de usuarios.

Por otro lado, también puede suceder que las plataformas de apuestas ofrezcan bonos a sus usuarios con trayectoria y un número dado de juego en circulación. Suelen ofrecer programas de fidelidad por niveles para conseguir más ventajas con el tiempo. En las casas de apuestas nuevas es más habitual conseguir ventajas por otras acciones, como, por ejemplo, jugar desde el móvil.

El catálogo deportivo de las nuevas casas de apuestas

Las casas de apuestas nuevas en España suelen incorporar en sus catálogos todos los deportes más habituales, además de algunas novedades. Las apuestas de fútbol nunca faltan, así como de los deportes de equipo más populares como baloncesto y balonmano. En España también son muy seguidas las competiciones de tenis, el boxeo y otros deportes de lucha. Especialmente las grandes competiciones como el Roland Garros y el Campeonato de Wimbledon.

Por otro lado, se puede encontrar los deportes de motor que también gozan de gran popularidad entre el público español. La Fórmula 1 siempre fue popular, pero sufrió una caída de interés por parte el público en los últimos años. Sin embargo, con la reciente vuelta a la parilla de Alonso, ahora son dos los puestos que ocupan los pilotos españoles, por lo que la afición ha vuelto a seguir las competiciones con la misma pasión que hace años.

Sin embargo, las casas de apuestas nuevas también tienden a abrir el abanico de posibilidades incorporando a su catálogo otros deportes menos mainstream. Se trata de deportes de invierno como el hockey sobre hielo, todo tipo de esquí, alpino, de fondo, salto, de velocidad, así como el patinaje o el snowboard. Aunque entre el público español puede que no haya tantos seguidores de estos deportes, pueden ser una fantástica oportunidad para conocer otras disciplinas y a deportistas extranjeros.

Fútbol

Baloncesto

Tenis

Balonmano

Rugby

Vóley

Tenis de mesa

Críquet

Fútbol sala

Fútbol americano

Salto de esquí

La gran apuesta de los nuevos operadores son las competiciones de videojuegos. En los últimos años estos deportes virtuales han arrasado en las casas de apuestas españolas y de todo el mundo. Han nacido grandes competiciones a nivel mundial que acumulan millones de seguidores en todo el mundo. Esto ha sido posible en gran medida gracias a las plataformas de retransmisión en directo o en streaming que permiten seguir las competiciones en abierto desde cualquier lugar del mundo.

Los juegos más populares en esta categoría sin duda son League of Legends. Se trata de un juego de rol en el que se compite por equipos formados por cinco personas. Los jugadores profesionales son cada vez más jóvenes, puesto que el juego requiere de buenos reflejos tanto visuales como motrices. Otro juego popular es el Counter Strike: Global Offensive o CS:GO, en este caso se un videojuego de disparos, igual que otros títulos populares como Dota 2 o VALORANT, que está ganado cada vez más seguidores y que recientemente ha celebrado su primer campeonato mundial.

Métodos de pago más aceptados

Los métodos de pago son un buen indicador de la calidad de la casa de apuestas. Siempre es conveniente buscar operadores que ofrezcan numerosas opciones para realizar tanto depósitos como retiros de dinero. Estos son algunos de los métodos de pago más populares entre los usuarios de las mejores casas de apuestas de España:

Transferencia bancaria

Tarjetas de crédito o débito

Monederos virtuales

Plataformas de banca online

Tarjetas prepago

Pago móvil

Cada método de pago tiene sus ventajas y desventajas, así como mayores o menores comisiones por los movimientos. La transferencia bancaria, por ejemplo, no suele conllevar recargos, sin embargo tarda días en efectuarse. Aun así, sigue siendo uno de los preferidos entre los usuarios. Igual que las tarjetas de débito y crédito que se popularizaron con el aumento del uso de los comercios online.

Otros métodos de pago menos tradicionales como el pago móvil, como por ejemplo a través de la plataforma Apple Pay, van ganando adeptos gracias a la comodidad y seguridad de su uso. Los jugadores buscan la seguridad, pero sin sacrificar su tiempo y dinero. Por esa razón, los monederos virtuales son también una buena opción. Permiten guardar la privacidad de tus datos, al mismo tiempo que son rápidos y fácilmente accesibles.

Una novedad que están incorporando muchas casas de apuestas nuevas es el pago con criptomonedas. Este método de pago hasta hace bien poco estaba relegado a usos en ámbitos muy concretos. Sin embargo, su uso cada vez está más aceptado y extendido. Muchas plataformas de servicios financieros y de monedero virtual ofrecen la compra de esta moneda. Las ventajas que ofrece es que es muy segura y privada, y las desventajas que tiene es que puede que la transacción tarde algún tiempo en efectuarse.



¿Qué casa de apuestas nueva tiene la mejor app móvil?

Un punto fuerte sin duda de las casas de apuestas nuevas en España es su adaptabilidad a los móviles y otros dispositivos portátiles como la tablet. Las webs a veces están mejor adaptadas para su uso en dispositivos móviles que en su versión web clásica. Esto significa un diseño más enfocado a las pantallas táctiles, un diseño sencillo y claro, fácil de navegar y utilizar.

Es habitual que las mejores casas de apuestas desarrollen sus propias aplicaciones. Suelen cubrir los dos sistemas operativos más populares, esto es Android e iOS. Aunque algunas aún mantienen también las versiones para Windows, cada vez más desaparecidas. También se puede optar por apostar desde la propia aplicación de navegador web, iniciando sesión igual que desde un ordenador, disfrutando de las mismas funciones.

Es ideal descargar la aplicación de la tienda de aplicaciones integrada del sistema operativo. Allí están las opiniones de los usuarios que entregan una buena pista sobre la calidad de la aplicación y de la propia casa de apuestas. También es importante corroborar que la versión de la aplicación se actualice continuamente para resolver problemas e integrar nuevas funciones.



Conclusión

En definitiva, las casas de apuestas nuevas en España están pisando fuerte en el mercado con una oferta muy interesante que no pasa inadvertida. Lo más sustancial es verificar que se trate de un casino o casa de apuestas legal con licencia para todas las actividades que desarrolla. Esto será la garantía de que se trata de una página web segura.

Hay que estudiar bien la oferta de deportes y las cuotas, intentando que encaje en la mayor medida posible con los intereses de los usuarios. Tampoco es bueno cerrarse a conocer nuevos deportes y métodos de pago o formas de apostar. Es posible descubrir algunos tesoros ocultos. En la selección de las cinco mejores casas de apuestas nuevas en España al principio del artículo están las opciones más salientes del mercado.

Preguntas frecuentes

Por último, restan algunas de las dudas más solicitadas resueltas para no perder el buen sentido en las apuestas. También es una buena idea mantenerse al tanto del resto de la web para seguir las noticias sobre juegos de azar y apuestas, así como más recomendaciones de las mejores webs.

¿Qué ofrecen estas nuevas casas de apuestas online? Las nuevas casas de apuestas deportivas tienen una oferta muy competitiva. Combinan todas las ventajas de las tradicionales casas de apuestas, como los deportes más populares, con las últimas tendencias del mercado. Como los videojuegos, las aplicaciones móviles y las apuestas en vivo. Su sello distintivo es la adaptabilidad a los dispositivos móviles y los nuevos mercados. Las casas de apuestas nuevas son ideales para apostar tanto en deportes tradicionales como nuevos desde el móvil.

¿Son seguras las casas de apuestas nuevas? Las casas de apuestas nuevas son seguras siempre y cuando cuenten con licencia en España, emitida por las autoridades oficiales. Esto se puede comprobar en la web e la DGOJ o en la página web de la propia casa de apuestas que deberá indicar todos los números de licencias que posee. También es bueno revisar los métodos de pago y asegurarse de que el operador cuenta con diferentes dispositivos de seguridad exigidos por la ley como un certificado SSL y la verificación de identidad.

¿Por qué debería registrarme en una casa de apuestas nueva? Como salta a la vista de este informe, las casas de apuestas nuevas tienen muchas ventajas, pero también algunos inconvenientes. Estos últimos se irán solventando con el tiempo, a medida que los operadores vayan conociendo mejor a los usuarios españoles y sus necesidades e inquietudes. Las ventajas principales son las ofertas competitivas, mejores cuotas, más mercados internacionales, adaptabilidad a los teléfonos móviles y en general la innovación.