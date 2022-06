Faldas boho, una prenda imprescindible para los calurosos días de verano Este estilo guarda mucha cercanía con la moda hippie y sienta bien a todo tipo de siluetas Redacción

sábado, 11 de junio de 2022, 10:22 h (CET) Con el verano en puertas, parece que ya van tarde todas aquellas personas que quieran hacer la transición hacia prendas más frescas. El buen tiempo y el calor han llegado para quedarse. Incluso podemos ir más allá, el calor ya amenaza con ser insufrible. Las altas temperaturas un año más tostarán nuestros cuerpos y harán que estemos desesperadas por encontrar soluciones que alivien ese sofoco.

Una fórmula muy interesante es a través de las faldas boho. Este estilo, que guarda mucha cercanía con la moda hippie, se caracteriza por la fluidez y la comodidad en las prendas, los colores pastel, los estampados tipo retro y la capacidad de combinarlo con accesorios de todo tipo.

Una de las prendas icónicas del estilo boho son las faldas, largos modelos que sientan bien a todo tipo de siluetas y que, además, son perfectas para quienes no han podido tomar mucho el sol y se sienten un poco acomplejadas por la falta de melanina en su piel.

¿Qué caracteriza a las faldas boho?

El estilo boho, si hablamos exclusivamente de faldas, se vincula a prendas con cortes tipo midi o maxi de estilo wrap. También encaja el corte asimétrico, o el evasé. En cuanto a tejidos, lo más común es apostar por opciones fluidas y vaporosas que dan mucho movimiento.

Los volantes y el crochet son parte esencial en estas faldas. En estampados, además de los vintage, a los que ya hicimos mención, destacan los de flores, los étnicos y hasta el paisley. Estas mismas propuestas se ponen de manifiesto con los vestidos o las blusas vaporosas.

El objetivo con estas Faldas es conseguir un estilismo alegre, desenfadado y con un cierto aire romántico. Pero sobre todo lo importante es sentirse cómoda. Vemos ahora con más detalle cómo combinar estas prendas.

¿Cómo combinar las faldas boho?

Las faldas que encajan dentro de este estilo, que va desde los roques rústicos al medieval pasando por la cultura hippie o el movimiento romántico, son tremendamente versátiles. Conforman una elección perfecta para los días más luminosos de primavera, para cuando el sol no aprieta en exceso en verano, y también en otoño, introduciendo algunos cambios en la paleta de color.

Alejar la canícula con tops veraniegos

Si tu falda boho es extremadamente larga, pero aun así de un tejido vaporoso y ligero, puedes combinarla con un top estilo bikini para la parte superior. Esta fusión es perfecta para el día a día o para salir a tomar algo con amigas, incluso en jornadas de playa. Intenta que la falta y el top no se apaguen entre sí, de modo que si el top tiene un estampado étnico muy visual, apuesta por una falda en tonos más simples, con un carácter más básico.

Faldas boho y prendas de punto

Todavía está lejos el otoño, pero aquí una muestra de que el estilo boho ha perdido su condición de temporalidad. Las prendas con diseños de este tipo se pueden vestir durante todo el año. Los jerséis de punto oversize son perfectos para introducir por dentro de la falda en la zona delantera. Si no eres muy fan de las prendas anchas, marca un poco más tu silueta con una chaqueta de punto ajustada junto con una camiseta básica como prenda interior.

Looks básicos con las faldas boho

Las dos propuestas anteriores no son muy complejos en exceso, pero si te gusta vestir combinaciones básicas, atemporales, prueba con una camiseta de algodón, una falda boho en tonos neutros y completa el look con unas botas a juego. Para resguardarte del frío, que ya en agosto las noches no son tan calurosas, prueba a usar una cazadora vaquera.

Una segunda alternativa con prendas básicas es llevar una camisa anudada en tono pastel. Ojo, de manga larga, perfecta para los días en los que las temperaturas son más suaves. Esta combinación te servirá para mostrar un estilismo más romántico, con un cierto toque vintage.

El estilo boho lo puedes implementar en tus estilismos a través de vestidos, blusas, vaqueros acampanados y faldas, que son las que nos ocupan en esta ocasión. No dudes en completar los outftis más verdaderos con cinturones maxi, grandes pendientes, brazaletes, sombreros, sandalias, botines camperos y complementos para el pelo.

Faldas boho, una prenda imprescindible para los calurosos días de verano Este estilo guarda mucha cercanía con la moda hippie y sienta bien a todo tipo de siluetas