Despachos en casa: Crear un espacio propio moderno según Guialmar

viernes, 10 de junio de 2022, 11:18 h (CET) Con la pandemia del Covid 19 y el constante avance de la tecnología que se han vivido en las últimas décadas, el home office o teletrabajo se está imponiendo con fuerza ante la forma tradicional. Ante esta realidad, es vital pensar en el espacio que se utilizará para trabajar desde casa, y por eso cada vez más surge la necesidad de crear despachos, al mismo tiempo que se quiere tener un espacio acogedor y moderno A continuación, Guialmar, empresa especializada en la instalación de separadores de vidrio y acero inoxidable para la decoración y reforma de todo tipo de hogares, presenta algunas ideas para conseguir tener un despacho moderno en casa. El propósito es incrementar la productividad y, al mismo tiempo, ganar en tranquilidad y armonía familiar.

Ideas para crear un despacho en casa

Conocer de la mano de Guialmar, algunos consejos e ideas para crear un espacio propio de trabajo:

Determinar el lugar donde instalar el despacho

En primer lugar, es imprescindible determinar un lugar en concreto para trabajar en casa. No se puede estar moviendo constantemente la oficina de casa de la cocina al salón. Se necesita usar el mismo espacio donde tener todo a mano y sea un lugar donde haya tranquilidad. Lo ideal es tener una habitación destinada a ese fin, pero si no es posible, "una buena alternativa es utilizar parte de otro ambiente y readaptarlo", señala Guialmar. Nunca debe ser el dormitorio, ya que puede ser contraproducente para la calidad del sueño.

Instalar separadores de ambientes

Una gran oportunidad para crear una oficina en el hogar reservando parte de un ambiente es utilizar separadores. Los separadores de lujo de Guialmar, combinan funcionalidad con un toque de distinción para los despachos en casa; están fabricados en vidrio laminado compuesto por 2 piezas de 3 milímetros cada una. Su impacto estético es indudable, integrando elegancia y sencillez. Además, los separadores de vidrio permiten que pase la luz natural y también preservar la privacidad.

Crear un espacio tranquilo

Otra cuestión a tener que debes tener en cuenta es la decoración del espacio donde vas a trabajar, debe de transmitirte paz y tranquilidad. Puedes por ejemplo colocar papel pintado de colores neutros o estampados que emulen la naturaleza. También puedes optar por un espacio rústico o minimalista donde no haya mucho ruido visual.

Utilizar la iluminación adecuada

Siempre hay que tratar de eliminar todo tipo de distracciones, por eso es crucial tener una iluminación natural en el espacio destinado al despacho. Debe haber luz pero sin que la misma sea excesiva. Para regular la entrada de luz existe una amplia gama de opciones en cortinas, estores, muros…

Por último, es muy importante mantener el orden en estos espacios: hay que incorporar armarios y muebles destinados a resguardar papeles y documentos de importancia. Según los especialistas de Guialmar, en este paso "también se puede integrar funcionalidad y un diseño elegante". Cabe destacar que los muebles deben orientarse a las curvas y las formas redondeadas, evitando las líneas extremadamente duras. Esta característica aportará las condiciones para crear un ambiente más relajado y sutil.

Para crear un despacho en casa, en Guialmar, recomiendan "aprovechar el espacio de terrazas para instalar separadores de cristal Glassilium®, tratado con procedimientos térmicos diferentes, consigue que la resistencia sea superior a cualquier otro tipo de vidrio". ¿Cuál es el resultado? No se raya ni se astilla en caso de rotura.

