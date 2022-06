​El Valencia CF vuelve a abrir la interacción con sus seguidores en las redes sociales "Esperamos interactuar con el alma de nuestro club: los valencianistas" Redacción

viernes, 10 de junio de 2022, 12:35 h (CET) El Valencia CF ha reabierto la posibilidad de sus aficionados puedan interactuar con el club a través de las redes sociales, algo que había bloqueado desde hace más de un año y que ahora reconsidera porque "no puede dar la espalda a su mayor patrimonio".



"El Valencia CF vuelve a abrir los comentarios en sus redes sociales. Desde ayer jueves, cualquier usuario puede responder a las publicaciones en los perfiles oficiales del Valencia CF. El club ha reconsiderado esta decisión entendiendo que no puede dar la espalda a su mayor patrimonio, sus aficionados, y que esta vía de interacción no puede permanecer cerrada ni un día más", indicó el club este viernes en un comunicado.



El conjunto 'che' dejó claro su deseo de que "sus plataformas oficiales sean un lugar de convivencia y respeto" y por ello "continúa condenando cualquier acto de violencia, racismo, sexismo, boicot y cualquier otro tipo de discriminación".

