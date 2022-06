Los kazajos votan cambiar la Constitución, en el primer referéndum en 27 años Domingo Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 9 de junio de 2022, 11:10 h (CET) Estoy haciendo una cosa con el ojo derecho y, de repente, con el izquierdo leo la noticia de EFE. Mi primera impresión es que se trata de otra componenda entre diplomacias y, para descartarla, me dirijo veloz como Internet a la prensa de Kazajistán, pero no encuentro una noticia equivalente que diga que los españoles votan cambiar la Constitución en el primer referéndum en 44 años. Por tanto, la información de EFE es cierta.

Leo también que era muy potente la voluntad de cambio del pueblo kazajo, pues no resulta fácil convencer a cualquier clase política de que limite su poder, que tal es el sentido de las 56 enmiendas aprobadas con el 77% de los votos. De hecho, el referéndum se convocó como respuesta a las grandes protestas sociales vividas en aquel país hace cinco meses.

Como hay envidias que son sanas, creo que la sociedad española no debe dejarse humillar por la kazaja y obligar a que su clase política convoque inmediatamente un referéndum para cambiar la Constitución del 78. Como en España es imposible mejorar la democracia, solo hay que corregir un error material del que no se percataron los héroes de la Transición.

Simplemente, o se traslada la palabra “no” del puesto octavo al quinto del texto del artículo 56.3, o se coloca la misma palabra, es decir, “no”, en el puesto tercero del texto del artículo 14. Y si no quieren convocar un referéndum por lo de las molestias, que el CIS haga una encuesta sobre lo mismo a cien mil, y quien se sienta mencionado sabrá también lo que es sentirse avergonzado. Así de fácil es, y dentro de la ley, pero merece la pena. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Reconocer la realidad Cuando te vas haciendo mayor te cuesta trabajo reconocer tu verdadera situación Esa desconfianza JG Rodriguez, Cáceres Juzgar a Sánchez con objetividad JD Mez Madrid Los kazajos votan cambiar la Constitución, en el primer referéndum en 27 años Domingo Sanz La revolución de la ternura Pedro García