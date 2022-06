​El Equipo Kern Pharma araña de nuevo el triunfo en la Adriatica Ionica Race A punto de rematar Redacción

jueves, 9 de junio de 2022, 09:35 h (CET) A milímetros se quedó el Equipo Kern Pharma de poner la guinda a la extraordinaria actuación que brindó este miércoles en la última etapa de la Adriatica Ionica Race (Italia, 2.1, 04-08/06), donde fue dominador indiscutible de la escapada del día gracias al sensacional esfuerzo de Raúl García, Diego López y Pau Miquel. El neo-profesional catalán cocluyó segundo en un disputado sprint del que Scaroni (ITA) salió victorioso.



Como en los parciales anteriores, los jóvenes del conjunto navarro tomaron la salida con actitud y el objetivo de mover la carrera. Pronto quedó conformada una ofensiva, de trece unidades, con Raúl García, Diego López y Pau Miquel como representantes farmacéuticos. Con el paso de los kilómetros y contando con superioridad numérica, los ciclistas del Equipo Kern Pharma lanzaron sus ataques en repetidas ocasiones, aunque la igualdad del grupo derivó en un luchado sprint en el que el triunfo se escapó por milímetros.

“Comenzamos la ronda italiana con Raúl García disputando la primera etapa, aunque los dos días siguientes no fueron los mejores”, explica Pablo Urtasun, director deportivo del Equipo Kern Pharma. “El calor nos hizo sufrir más de la cuenta, pero le dimos la vuelta y en la cuarta jornada volvimos a estar en la pelea. Hoy hemos metido a tres corredores en la fuga, aunque nos ha faltado un puntito para conseguir la victoria. Nos quedamos con la pena de no haber podido rematar el gran trabajo que han hecho todos”, concluye Urtasun.

El Equipo Kern Pharma tendrá tres nuevas citas competitivas la próxima semana. El martes, disputará una nueva edición de la Mont Ventoux Dénivelé Challenges (Francia, UCI 1.2, 14/06) y, seguidamente, La Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi (Francia, UCI 2.1, 16-19/06). A su vez, un segundo bloque de farmacéuticos disputará el Tour de Eslovenia (Eslovenia, UCI 2.Pro, 15-19/06).

Adriatica Ionica Race (Italia, 2.1, 04-08/06)

04/06 – 11:00 – 15:45. 1ª etapa: Tarvisio – Monfalcone, 193,9 km 05/06 – 11:30 – 15:30. 2ª etapa: Castelfranco Veneto – Monte Grappa, 157,8 km 06/06 – 12:00 – 15:30. 3ª etapa: Ferrara – Brisighella, 141,3 km 07/06 – 11:30 – 15:30. 4ª etapa: Fano – Riviera del Conero, 164,5 km 08/06 – 12:00 – 15:45. 5ª etapa: Castelraimondo – Ascoli Piceno, 152,3 km

1. Christian Scaroni (Nationale Italia) 3h34’06” 2. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) m.t. 3. Veljko Stojnić (Team Corractec) m.t. … 9. Raúl García (Equipo Kern Pharma) m.t. 10. Diego López (Equipo Kern Pharma) m.t. 25. Álex Jaime (Equipo Kern Pharma) a 1'29" 67. Carlos García (Equipo Kern Pharma) m.t.

Clasificación general

1. Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè) 18h46'19" 2. Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli) a 15" 3. Vadim pronskiy (Astana Qazaqstan Team) a 30" … 30. Carlos García (Equipo Kern Pharma) a 25' 34. Diego López (Equipo Kern Pharma) a 32'47" 40. Raúl García (Equipo Kern Pharma) a 39'14" 47. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) a 44'58" 57. Álex Jaime (Equipo Kern Pharma) a 56'10"

