CAREL en Mostra Convegno Expocomfort

miércoles, 8 de junio de 2022, 13:07 h (CET) Optimizar el confort y la calidad del aire con soluciones sostenibles y eficientes CAREL, compañía multinacional especializada en soluciones de control para el sector de la climatización, refrigeración y humectación del aire, confirma su tradicional participación en la Mostra Convegno Expocomfort.

En el pabellón 22, stand A31-A41-B42, CAREL ofrecerá a los visitantes una reflexión sobre la importancia de preservar la calidad del aire en todo tipo de edificios, ya sean residenciales, industriales o comerciales, reduciendo al mismo tiempo el impacto de los consumos energéticos.

Los retos planteados por la pandemia y por la incertidumbre provocada por la situación energética internacional han empujado a CAREL y al resto de las empresas del grupo (Recuperator, Enginia, CRC, HygroMatik) a responder a las nuevas exigencias del sector HVAC: la búsqueda de la optimización del confort en todos los ambientes con soluciones sostenibles e innovadoras se ha convertido en un elemento imprescindible de la nueva normalidad, en la que la garantía de salud debe ir acompañada de una reducción de los consumos energéticos.

Las investigaciones científicas, que en estos dos años han buscado soluciones a los problemas de ventilación de los edificios, han demostrado que una ventilación adecuada y el correcto control de la humedad relativa pueden ser herramientas fundamentales para hacer que los ambientes sean más saludables y, al mismo tiempo, estimular la actitud positiva de las personas que se encuentran en su interior. De hecho, una calidad del aire adecuada reduce la difusión de virus y bacterias, influye positivamente en la productividad de los trabajadores y de los estudiantes, y transmite una sensación de confort a aquellos que pasan mucho tiempo en interiores. En las normativas recientes se encuentran disposiciones que tienen en cuenta estas evidencias científicas, y que promueven, además, estrategias que incentivan el incremento de la eficiencia energética de las instalaciones. Las necesidades estructurales concretas de los edificios requieren, por tanto, soluciones específicas que valoren los recursos energéticos y limiten los costes de funcionamiento y de mantenimiento.

Para las zonas residenciales, en particular, la generación y optimización de la demanda energética de los edificios coinciden con el proceso necesario de descarbonización. Además de mejorar el aislamiento de las estructuras, la difusión de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación altamente eficientes es fundamental para alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero fijados por la Unión Europea para el 2050.

La oferta de CAREL

Así, la oferta de CAREL en la MCE 2022 se centra en sistemas de control y de regulación que se adaptan a cualquier tipo de sistema de ventilación para aplicaciones tanto industriales como comerciales, al poder integrar sus propios recuperadores de calor activos/pasivos, los sensores y las soluciones de humectación en las unidades de tratamiento del aire de todos los fabricantes principales a nivel mundial. El objetivo primordial de cualquier solución es garantizar una recirculación del aire adecuada, al que se une el control de la humedad y de la concentración de sustancias nocivas y agentes patógenos, para obtener ambientes saludables y confortables.

La gestión del sistema y la optimización del rendimiento son pasos necesarios para alcanzar este objetivo de forma sostenible y eficiente: para CAREL esto es posible gracias a la combinación de tecnologías IdC de supervisión y monitorización y de servicios personalizados que permiten a los propietarios y a los técnicos de mantenimiento simplificar su interacción con la tecnología existente in situ. CAREL propone para los sistemas de humectación y ventilación servicios digitales de control remoto, asistencia continua con técnicos cualificados y visitas en planta para el mantenimiento y la optimización de la configuración de las soluciones instaladas.

Por último, la cartera de controladores programables y paramétricos, válvulas de expansión electrónicas, drivers y sensores de CAREL, fruto de más de 15 años de investigación en el desarrollo e integración de soluciones específicas para bombas de calor y sistemas de ventilación, cumple con las exigencias del mercado con miras al futuro del “confort sostenible”. Esta tecnología, aunque está consolidada, está creciendo día tras día, ofreciendo sistemas para una alternativa real al gas fósil y acelerando el proceso de electrificación del sector HVAC.

“No queremos limitarnos a exponer los productos, también queremos difundir nuestra competencia y experiencia para ayudar a nuestros clientes a elegir y gestionar lo mejor posible las soluciones para el tratamiento del aire, en términos de eficiencia energética, confort y sostenibilidad” afirma Roberto Sandano, Group Chief Sales & Marketing Officer – HVAC. “Somos conscientes de que en los edificios el sistema de climatización ocupa el primer puesto del consumo energético: optimizar el funcionamiento de todo el sistema constituye la operación principal para incrementar el ahorro energético”.

Los eventos en la feria

Para esta edición especial, por fin presencial, CAREL ha organizado un encuentro dedicado al tema de la calidad del aire, con respecto al cual ha querido concentrar su oferta comercial y sus conferencias. El 28 de junio a las 13.00, en la sala "Stella Polare" del Centro de Congresos de la Feria de Milán, tendrá lugar una conferencia gratuita titulada “Impatto dell’umidità dell’aria sulla salute: le prossime sfide per le strutture sanitarie” (“Efecto de la humedad del aire en la salud: próximos retos para las estructuras sanitarias”), que contará con la participación de expertos del mundo sanitario y del sector HVAC, que discutirán sobre las evidencias científicas que demuestran cómo el control adecuado de la humedad del aire es un valioso aliado para la salud. A la luz de las nuevas normativas, que regulan el diseño de los edificios y la adaptación de las estructuras existentes desde la perspectiva de la sostenibilidad económica, se propondrán soluciones para la mejora de la calidad del aire en las estructuras sanitarias, prestando especial atención a la eficiencia energética de los sistemas y la reducción de los consumos. Para conseguir estas mejoras, todos los edificios deben llevar a cabo rápidamente modificaciones sustanciales de las instalaciones, y las estructuras sanitarias deberán acelerar la planificación de los nuevos sistemas para garantizar una ventilación adecuada, incrementando la introducción de aire exterior en los edificios. Entre los ponentes se encuentran la Doctora Gabriella Guarnieri, Directora médica - Fisiopatología Respiratoria – Departamento de Ciencias Cardiotorácicovasculares y Sanidad Pública, de la Azienda Ospedale Università de Padua, y el Ingeniero Marco Piernoli, Consultor de gestión y Director de Tecnologías e Infraestructuras - del Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma, que compartirá los retos afrontados por el policlínico y el centro de investigación pediátrica más grande de Europa, con respecto al control de la humedad del aire y a la sostenibilidad energética.

CAREL@MCE:

Pabellón 22, stand A31-A41-B42

mce.carel.com

