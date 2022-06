Más de 150.000 vacantes de empleo por cubrir en la hostelería española Las claves de la hostelería como gran oportunidad laboral Redacción

miércoles, 8 de junio de 2022, 11:20 h (CET) Vivimos momentos difíciles para la hostelería nacional. El sector ha salido dañado –uno de los que más– por la pandemia vivida estos dos últimos años, haciendo mella en trabajadores y empresarios. Y ello ha producido un gran éxodo laboral hacia otros sectores, como la logística, por razones de supervivencia. Pero ahora que el turismo nacional e internacional vuelve a nuestros bares y restaurantes no es el momento de hacer crítica, sino una gran oportunidad de vida: la de empezar una carrera profesional en una hostelería moderna como la actual. ¿Cómo?



David Basilio, Director de Operaciones de Linkers –selectora y consultora de recursos humanos líder en el sector– nos da las cinco claves de esta gran oportunidad. ¿Queréis aprovecharla?

Gran número de vacantes, de perfiles distintos

Con una oferta actual de más de 150.000 puestos por cubrir durante 2022, esta es una oportunidad única para analizar nuestras habilidades y empezar una carrera profesional de acuerdo a nuestro perfil. En una hostelería nacional cada vez más jerarquizada y estructurada, donde se crean puestos nuevos cada año, según el sector va creciendo en sus diferentes variantes (hostelería tradicional, organizada, gastronómica o delivery) ofrece una oportunidad única de plan de carrera. La preocupación por la excelencia del cliente ha hecho que los puestos de trabajo ‘comerciales’ sean muy deseados por el mercado y cuenta con habilidades transversales de otros sectores, incluso no cercanos al hostelero.

La tecnología ha acelerado los procesos

Tanto en cocina como en sala, la tecnología ha traído confort a todos los puestos que integran la cadena de producción y venta en la hostelería. Esto hace que procedimientos o tareas que antes resultaban tediosos ahora sean más prácticos y funcionales, quitando gran carga repetitiva que los profesionales del sector usualmente tenían.

Selección natural de empresarios que no cumplían con las normas

Si bien en los medios se generaliza con las empresas o empresarios que no se ajustan a la realidad laboral y social de las condiciones de trabajo y salario, una gran mayoría de empresas está en un momento de gran profesionalización. La concentración cada vez mayor de establecimientos y marcas en menos empresas genera que se creen estructuras de soporte a la empresa y al trabajador, lo que hace que la vida profesional y personal sean cada vez más posibles de conciliar en una hostelería con dos velocidades. Por un lado, la que construye restaurantes y bares con estructuras sólidas y una visión a medio y largo plazo que atrae profesionales y jóvenes a sus proyectos. Y por otro, una hostelería antigua y desfasada que tiende a desaparecer al no entender que el equipo y las personas son el centro del negocio.

Hostelería ‘Marca España’, muy reconocida

Un trabajador de hostelería en España es realmente valorado de manera internacional. Nuestras escuelas son reconocidas, nuestra gastronomía es líder mundial y nuestro carácter y habilidades naturales de relación son muy apreciadas. Si además lo reforzamos con idiomas, las posibilidades de tener una carrera profesional internacional son toda una realidad. Cada vez más, cuando viajamos nos encontramos en puestos de responsabilidad de hoteles y restaurantes con perfiles españoles. Esto pone de relieve lo atractivos que son para la industria internacional del turismo y la hostelería.

Trabajo de proximidad, calidad de vida

Si algo valoramos todos en la actualidad es la calidad de vida; nuestro tiempo libre. Por ello nada mejor que tener el trabajo cerca de casa. España, con más de 300.000 establecimientos hosteleros por todo el territorio –unos 200.000 después de superar la pandemia– ofrece la posibilidad real de encontrar un empleo de proximidad. Cada vez más empresas y trabajadores tienen ese factor de proximidad como decisivo a la hora de elegir un empleo o cubrir una nueva vacante. Y si hay un sector donde se puede cumplir es en este.

Por tanto, estamos en un momento idóneo –con más de 150.000 vacantes de empleo por cubrir en la hostelería española– para todos aquellos trabajadores que quieran integrarse en el sector económico líder nacional, con empresas cada vez más bien estructuradas e internacionales, y con la posibilidad de trabajar cerca del domicilio actual.

