La cadena española de restaurantes BRUNCHIT llega a Madrid

martes, 7 de junio de 2022, 11:02 h (CET) ● Será el séptimo restaurante para la marca, nacida en Málaga en 2015, y estará ubicado en la zona de Malasaña, en la calle Noviciado, 12. El local constará de 2 plantas y un total de 280 metros, con capacidad para recibir 105 comensales ● BRUNCHIT concentrará sus próximas aperturas en Madrid y Barcelona, ciudades a la que llega para consolidar su concepto gastronómico en el top of mind de los amantes del brunch La cadena de restaurantes española BRUNCHIT llega por fin a Madrid. Tras convertirse en un absoluto referente del concepto brunch en ciudades como Málaga, Marbella, Palma de Mallorca y Alicante, la marca aterriza por fin en la capital de España. Será en el barrio de Malasaña. Un local esquina de 280 m2 en la calle Noviciado 12 con 6 grandes ventanales y dos barras. Mucha luz natural, materiales naturales y la característica decoración floral que ya se ha convertido en una de las señas de identidad de BRUNCHIT.

BRUNCHIT, cuyo concepto se gestó en Bali, rompe con la idea de que el brunch es solo para las mañanas del fin de semana. El nuevo local de la calle Noviciado abrirá todos los días de la semana y ofrecerá su variada carta de brunch a lo largo de todo el día, además de cafés de autor hechos por baristas, milkshakes, frappés y cócteles. “Queremos que el local sea non stop. Serviremos cafés de autor, desayunos y coloridas mesas a full de frutas y verduras desde primera hora de la mañana, pero también nos sumaremos al ocio nocturno de Malasaña con cócteles creativos y una carta pensada para cenas”, explica Lydia Nieto, cofundadora de BRUNCHIT.

BRUNCHIT –que cuenta con una plantilla de casi 80 profesionales, en su mayoría mujeres– defiende una filosofía de excelencia desde sus inicios. Una cocina de calidad y altos estándares de servicio, comprometida con los proveedores locales y los productos ecológicos. “La mayoría de nuestros productos provienen del mercado de abastos. Nuestros huevos son de gallinas que crecen en libertad, nuestro café es ecológico, el pan es de masa madre, todas nuestras salsas son caseras… Estamos muy comprometidos con la calidad y la sostenibilidad. Queremos ser parte activa del cambio y tener un impacto positivo en aquellos barrios o ciudades que nos abren sus puertas”, explica Lydia Nieto.

El nuevo local de BRUNCHIT en Malasaña está concebido también como un espacio workplace. El equipo creativo de la marca ha tenido muy en mente a la hora de diseñar el nuevo local de la calle Noviciado la comodidad de los profesionales freelances a los que les gusta trabajar o reunirse en espacios como cafeterías. BRUNCHIT Malasaña también podrá alquilarse para eventos y fiestas privadas.

Además de esta apertura en la calle Noviciado, BRUNCHIT ya está trabajando en 3 nuevas aperturas para el segundo semestre de 2022. Una segunda en Madrid, una en el centro histórico de Alicante y también están buscando localizaciones en Ibiza, Barcelona y Valencia, con la idea de tener hasta once locales, al menos, proyectados, en 2023. La agencia encargada del desarrollo de su estrategia de expansión será Magnolia Agency, que va a liderar su marketing y publicidad 360º.

