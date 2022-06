“Sin límites”: la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano Amazon Prime Video y RTVE son las cadenas encargadas de sacar adelante esta miniserie que verá la luz el viernes 10 de junio Bruno Sabella

martes, 7 de junio de 2022, 10:36 h (CET) Capitaneados por el portugués Fernando de Magallanes, 239 marineros partieron desde Sevilla el 10 de agosto de 1519. Tres años más tarde, solo 18 marinos famélicos y enfermos regresaron en la única nave que resistió el viaje, liderados por el marino español Juan Sebastián Elcano. Habían recorrido 69.813,34 kilómetros, rumbo hacia el oeste, completando la vuelta al mundo; una misión casi imposible que pretendía encontrar una nueva ruta hacia las “islas de las especias” y que terminó cambiando la historia de la humanidad al demostrar que la Tierra es redonda. Una gesta que transformó para siempre el comercio, la economía, la astronomía y el conocimiento del planeta y que está considerada como una de las mayores hazañas de la historia.

El 6 de septiembre de 1522 se dio por terminada la que probablemente es la mayor hazaña de la historia de la navegación, la consecución de la primera vuelta al mundo gracias a las expediciones lideradas por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Por eso, en pleno 2022, parece un buen momento para homenajear esa increíble gesta, aprovechando la celebración del V Centenario, con el estreno de una ambiciosa ficción que pretende retratar las dificultades y retos que afrontaron estos dos navegantes y su tripulación.

Amazon Prime Video y RTVE son las cadenas encargadas de sacar adelante Sin límites, una miniserie que verá la luz el viernes 10 de junio y que muestra la historia épica de un grupo de marineros en un viaje hacia lo desconocido, repleta de acción y aventura rodada entre España y la República Dominicana. En ella podremos reconocer localizaciones de Azkoitia, Azkorri, Lazkao, Olite y la Catedral de Pamplona, así como en Sevilla, Huelva y Madrid.

La ficción, de seis episodios de 40 minutos, está producida por MONO Films y KILIMA Media en asociación con RTVE, EiTB y Canal Sur, dirigida por el británico Simon West (Con Air (Convictos en el aire), Lara Croft: Tomb Raider, La hija del general, Los mercenarios 2), y el productor Miguel Menéndez de Zubillaga (La trinchera infinita, Loving Pablo, El chico del periódico, Camarón). El guion corre a cargo de Patxi Amezcua (Desaparecidos, La sombra de la ley, El aviso).

La primera vuelta al mundo fue una auténtica hazaña, más aún si tenemos en cuenta los arcaicos medios de los que disponían en el siglo XVI. Esas dificultades que elevaron la empresa a la categoría de épica es lo que van a intentar reflejar los protagonistas de Sin límites Rodrigo Santoro (Westworld) y Álvaro Morte (La casa de papel, El embarcadero), que interpretan a Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, respectivamente.

Completan el reparto los actores Sergio Peris-Mencheta (Capitán Cartagena), Adrián Lastra (Capitán Mendoza), Carlos Cuevas (Martino), Pepón Nieto (Padre Bartolomé), Raúl Tejón (Gómez de Espinosa), Gonçalo Diniz (Duarte Barbosa), Manuel Morón (Cardenal Fonseca) y Bárbara Goenaga (Beatriz).

