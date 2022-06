Los servicios de mudanzas y guardamuebles de Transportes Gomesa

Para mudarse se necesita un proceso logístico que no todo el mundo tiene ganas, tiempo o forma de llevar a cabo.

Por esta razón, existen empresas como Transportes Gomesa, que se especializa, precisamente, en ofrecer servicios de mudanzas baratas y guardamuebles en Córdoba, para facilitar a las personas todo este trabajo en la mayor medida posible. Ellos son una compañía con más de 10 años de experiencia, dedicados al servicio logístico, distribución y transporte, siempre comprometidos con proporcionar a sus clientes la mejor asistencia para que sus mudanzas sean mucho más sencillas, ofreciendo además un almacén seguro y adecuado para guardar sus enseres.

Mudanzas baratas en Córdoba a cargo de profesionales con experiencia Tras una década de trayectoria en este sector, Transportes Gomesa se ha convertido en uno de los referentes en Córdoba en el servicio de mudanzas y guardamuebles. La empresa cuenta con un equipo de profesionales experimentados, quienes se encargan de ofrecer una solución a medida para cada uno de sus clientes, con una calidad de servicio excepcional.

Asimismo, durante todo el proceso proporcionan la guía y asesoría necesaria para llevar a cabo la mudanza de la mejor manera posible. Concretamente, este servicio incluye el desmontaje y montaje de mobiliario, embalaje de artículos de cristalería, colocación de espejos, cuadros y otros elementos de este tipo, desembalaje de cajas y su colocación en la nueva ubicación. También cabe destacar que artículos como muebles, colchones, canapés, etc. se embalan con mucho cuidado, usando fundas de plástico y precintos para garantizar que no se ensucien y no sufran ningún daño durante el traslado.

Servicio de guardamuebles seguro Actualmente, la empresa dispone de un almacén de fácil accesibilidad en Córdoba, con más de 300 m², que sirve para que sus clientes puedan guardar en él todos sus bienes, mientras reciben su nueva vivienda, reforman su domicilio o cualquier otra situación similar. Dentro del almacén, se encuentran compartimientos individuales de entre 10 y 18 metros cúbicos de capacidad. Todos ellos equipados con dispositivos de alarmas, antirrobo, incendio, etc.

Además, se encuentran bajo vigilancia privada las 24 horas todos los días. Los profesionales de Transportes Gomesa se encargan de conservar los paquetes y enseres del cliente en perfecto estado y durante el tiempo que considere necesario. El objetivo es adaptarse a sus necesidades, proporcionándoles las soluciones adecuadas para el resguardo de sus muebles. Allí estarán a salvo de daños, humedad, mala ventilación, temperatura inadecuada y cualquier otro factor que pueda causar un desperfecto a los enseres. Esta es precisamente una de las características que distinguen el servicio de guardamuebles de esta empresa en toda Córdoba.

Finalmente, este servicio también cuenta con una póliza que asegura el mobiliario del cliente en caso de cualquier inconveniente inesperado. Por lo cual, el cliente solo debe llamar a la compañía cuando desee guardar sus muebles y la empresa se encargará del resto, desde el embalaje y recogida, hasta el transporte y guardado.