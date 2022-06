Summer Camp de producción musical de la mano de EUMES Emprendedores de Hoy

La Escuela de Música Avanzada y Sonido (EUMES) abrirá al público, como parte de su programación, las inscripciones para celebrar la segunda edición de su Summer Camp, el evento recreativo especializado en la producción musical y capacitación de profesionales que quieren aspirar a un lugar en la industria musical. Esta convocatoria es de fácil acceso, gratuita y disponible para todos aquellos que quieran perfeccionar y enriquecer sus conocimientos y capacidades musicales.

El Summer Camp de Producción Musical, distribuido en sesiones teóricas y prácticas, se realizará los días 27, 28 y 29 de junio y será de carácter intensivo. El propósito principal es impartir los conocimientos enseñados y ejecutados en años en pocos días. En esta segunda edición, la capacitación intencional y particular, la multiplicación de recursos y las prácticas evaluativas serán de suma importancia para disponer de un título como productor musical y enfrentar el mercado bien equipado.

Uso de herramientas productivas en clases intensivas EUMES ofrece a sus estudiantes recursos didácticos y herramientas que potencien sus habilidades musicales. Las clases y sesiones musicales serán intensivas, brindando herramientas que sean productivas y trascendentales. Los estudiantes aprenderán sobre teoría de la música y producción, a utilizar los programas pertinentes y a componer temas propios, a producirlos y mezclarlos con sonidos innovadores. Quieren despertar en cada participante aquella magia, elemento caracterizador y esa profesionalidad que tienen los artistas. De esta manera, sabrán cómo presentarse como una marca personal, serán auténticos, crearán nuevos conceptos musicales, fomentarán la autoconfianza y se descubrirán como personas capaces de impactar y ganarse un lugar representativo en el mercado musical.

Con este campamento, sus clases intensivas y herramientas productivas, buscan que los participantes puedan enfrentarse a un sello discográfico con materiales de calidad, frescos, placenteros al oído y que los mismos testifiquen a otros que fueron capacitados y potenciados por un grupo de profesores auténticos, apasionados y con una extensa trayectoria y reconocimiento profesional.

Producir música es posible con EUMES Durante los días señalados, los participantes recibirán asesorías y acompañamientos. Además de relacionarse con nuevos artistas y personas que compartan sus mismos intereses, el Summer Camp promueve la unidad, compañerismo musical, la complicidad positiva, unificación de ideas y nuevos conceptos musicales.

Los participantes tendrán a su disposición todas las instalaciones profesionales, el material didáctico necesario y diversidad de recursos archivados en su portal web. EUMES aceptará las solicitudes de sus futuros participantes a partir del 1 de junio. Estos tendrán que rellenar un formulario y enviar, vía correo electrónico, una carta motivacional en la que se contemplen sus motivos de participación, aspiraciones y sueños profesionales. Después de evaluar dichos apartados, 20 personas serán seleccionadas y contactadas para formalizar su inscripción y prepararse para una oportunidad de producir música y convertirse en todo un profesional.



