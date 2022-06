¿Cómo afecta la llegada del calor a los negocios? Comunicae

lunes, 6 de junio de 2022, 14:38 h (CET) Para John DeSimone, Presidente de Herbalife Nutrition, es una época del año en la que hacer balance y tomar las decisiones necesarias para cerrar el año equilibradamente La llegada del verano trae consigo una serie de cambios a la vida: los días frescos se vuelven calurosos y contamos con más horas de luz. Además, la sensación de renacer tras el periodo de hibernación, trae consigo un espíritu de renovación, una oportunidad vital para que los propietarios de pequeñas empresas despejen espacios y mentes para dar paso al crecimiento y nuevas oportunidades. John DeSimone, Presidente de Herbalife Nutrition, reivindica este cambio de estación como un excelente momento para hacer balance, eliminar lo que no funciona e incorporar los cambios necesarios para para cerrar el año adecuadamente.

Hacer balance, fundamental para sacar conclusiones

Los propietarios de pequeñas empresas están tan ocupados en sus responsabilidades diarias que se les hace difícil hacer una pausa para reflexionar sobre qué cambios necesitan implementar para mejorar su funcionamiento y, lo que es más importante, la experiencia de sus clientes.

Para ello, es necesario salir del espacio habitual y buscar un entorno relajado y cómodo donde liberarse de todos los quehaceres y centrarse en este objetivo. Una vez conseguido, lo siguiente es hacer una lista con las iniciativas y actividades que funcionaron en el negocio y las que no, para lo cual hay que hacerse una serie de preguntas: ¿Se alcanzaron los objetivos de ventas? ¿Qué desafíos surgieron que produjeron un retraso? ¿Es necesario recordar el “por qué” para mantener la motivación? ¿Qué se puede hacer para impactar tanto en el negocio como en la comunidad?

Se trata de una oportunidad de análisis para aceptar el cambio, establecer nuevas metas y encontrar nuevas formas de generar un mayor impacto en la industria y en los clientes.

Limpieza y digitalización

El concepto “limpiar” adquiere un significado diferente cuando se habla de una empresa. En este caso se refieren a poner las cuentas en orden, seguimiento de los clientes inactivos, preparar el escenario para el resto del año y acometer el importante reto de la transformación digital.

La digitalización no solo es vital para conectarse con éxito con las personas, sino que también ayuda a una mejor organización, permitiendo concentrarse en las partes más importantes del negocio, ahorrando tiempo y simplificando el back-office de operaciones de la empresa. 15 minutos al día son suficientes para desechar el orden innecesario y conservar digitalmente solo las herramientas de referencia importantes que ayuden a avanzar en el negocio.

Reconectar con la industria

La llegada del calor es una época para nuevos comienzos y búsqueda de nuevas oportunidades, el momento propicio para comunicarse con antiguos clientes y buscar nuevas perspectivas.

Además, usar este tiempo para investigar grupos de redes de la industria, conferencias o seminarios, ayuda a desarrollar antiguas y nuevas habilidades para desbloquear nuevas oportunidades de negocio.

Los mentores son un activo extremadamente importante al administrar un negocio, pueden brindar apoyo y motivación, al tiempo que comparten importantes habilidades comerciales que pueden tener un impacto directo y positivo en su negocio y en su desarrollo personal.

Actualización y comunicación de nuevos servicios

Las pequeñas empresas ofrecen nuevos servicios a los clientes para fidelizar su compromiso con ellos. Lo más probable es que en esta época del año, estos clientes estén a su vez buscando nuevos productos o soluciones refrescantes para mejorar sus negocios. Por ello, es fundamental compartir el conocimiento de las tendencias en el sector y los planes para mantener el negocio actualizado, teniendo en cuenta las necesidades de los clientes.

La llegada del verano es una época de crecimiento y renacimiento. A medida que se deja atrás el invierno, las pequeñas empresas pueden entrar en una nueva temporada con un enfoque nuevo: desde “limpiar” sus oficinas hasta reinventarse. Hay que aprovechar la oportunidad de cambiar y renovar, no solo el hogar, sino también el negocio.

