Tala de árboles ¿por qué acudir a profesionales?, por LA TIERRA JARDINERÍA Comunicae

viernes, 3 de junio de 2022, 14:01 h (CET) Cuando se decide talar un árbol, es aconsejable siempre recurrir a una empresa de taladores profesionales y con experiencia, ya que estos disponen de los permisos necesarios para poder retirar el árbol según las normas de seguridad adecuadas En ocasiones la tala de árboles se realiza eliminando árboles pequeños, cerca de los cuales no hay elementos vulnerables, pero en la mayoría de los casos, no se enfrentan a un escenario tan cómodo, ya que el árbol puede ser poderoso (en términos de altura o anchura), lo que significa que existe el riesgo de que la caída de las ramas dañe las propiedades cercanas.

En este sentido, cabe señalar que incluso un árbol pequeño, retirado de forma incompetente, puede convertirse en un gran problema y exponer la seguridad de las personas implicadas en el proceso.

Eliminar un árbol de una propiedad es una decisión muy importante. Hay muchas razones para talar árboles, pero esto alterará el jardín de forma irreversible. Puede que esto sea exactamente lo que se desea, pero es necesario dedicar el tiempo necesario para evaluar las ventajas de talar árboles antes de iniciar el proceso.

La decisión de talar un árbol puede estar influida por diversos factores, como la estética, la seguridad y la conveniencia.

A continuación, se indican algunos elementos que hay que tener en cuenta antes de ponerse en contacto con una empresa de mantenimiento de árboles expertos en podas.

Ventajas de talar un árbol

- Seguridad

Los árboles moribundos forman parte del ciclo vital de la naturaleza. Por desgracia, un árbol muerto en una ciudad o pueblo supone muchos riesgos. A medida que los árboles se debilitan se vuelven más susceptibles a las tormentas, lluvia, viento o nieve, lo que podría hacer que el árbol pierda ramas o se caiga.

Estos árboles suponen un peligro para los edificios circundantes, los coches y las personas si se caen. Estos árboles deben ser retirados lo antes posible.

- Proteger la infraestructura

A veces, el crecimiento de las raíces o de la copa de un árbol puede alterar zonas de una propiedad, como estropear caminos de hormigón. Cuando se trata de proteger una propiedad, eliminar un árbol puede ser la mejor solución.

- Más espacio

Los árboles grandes pueden ocupar mucho espacio en una propiedad pequeña. Si se tiene en mente un próximo proyecto de construcción, o simplemente se desea flexibilidad para futuros proyectos en la propiedad, eliminar un árbol podría ofrecer el espacio que se necesita.

¿Cómo abordan los expertos la tala de árboles?

Al recurrir a los servicios de una empresa de taladores de árboles estos incluyen:

Una minuciosa inspección visual del árbol y de la zona en la que se encuentra;

y de la zona en la que se encuentra; Seleccionan el equipo adecuado ;

; Utilizan el equipo de protección necesario. Sólo cuando se hayan completado todos estos pasos, la empresa podrá empezar a talar los árboles.

Las decisiones poco meditadas pueden costar mucho en este sentido. La tala de árboles debe ser realizada siempre por personas experimentadas y bien preparadas.

En ocasiones es conveniente el desbroce de fincas antes de acometer las labores de tala de un árbol.

Hay que tener en cuenta que el descuido, la falta de conocimiento de los procedimientos y las medidas de seguridad requeridas son una fórmula para el desastre, y el resultado puede ser no sólo pérdida financiera (daños a la propiedad), sino también riesgo para la salud o la vida de personas.

La tala de árboles realizada por profesionales también ahorra tiempo. Al fin y al cabo, la mayoría de las personas necesitan resolver el inconveniente de un árbol problemático lo antes posible y solo los expertos realizarán esta tarea con rapidez y eficacia.

¿Cómo talar un árbol enfermo de forma segura?

Los árboles se enferman igual que las personas. El no ocuparse de un árbol en las primeras fases de una enfermedad, tendrá como consecuencia probablemente tener que deshacerse de él.

¿Cómo se elimina un árbol que no se puede salvar? A continuaciónalgunos consejos importantes:

Puede haber muchas razones para que un árbol enferme, desde que la especie del árbol sea inadecuada para el clima donde se ubica, hasta los procesos de descomposición estacional causados por las bacterias y hongos.

Sin embargo, también es importante recordar que una de las razones por la que los árboles enferman es la edad. Los árboles antiguos, al igual que las personas, son más susceptibles a factores externos.

1. Evaluar el estado general del árbol

La mayoría de los síntomas de una enfermedad en los árboles son visibles a simple vista. Solo una parte muy pequeña se refiere a situaciones en las que la condición de un árbol puede evaluarse solo después de que haya sido talado.

2. Enraizamiento

Esto es especialmente importante desde el punto de vista de la dirección en la que se inclinará el árbol, que influye en la dirección probable en la que el árbol se derrumbará después de la tala.

Un enraizamiento superficial y extenso puede hacer que un árbol se comporte de forma muy impredecible. Las raíces profundamente arraigadas suelen garantizar la estabilidad de un árbol. Al igual que el tronco, las raíces también se descomponen por dentro y pueden estar sanas por fuera.

No hay que dejarse engañar por este hecho a la hora de evaluar el estado de las raíces.

3. La inclinación del árbol

Esta es una cuestión fundamental a la hora de elegir las técnicas para talar un árbol.

Cada árbol está formado por un número infinito de cadenas que van de abajo a arriba y que funcionan de acuerdo con la estática del árbol. Estas fibras mal cortadas en la zona de tensión actúan como proyectiles que pueden disparar y golpear directamente a la persona que la está realizando.

Por lo tanto, la mejor opción es siempre recurrir a profesionales especializados en el sector.

