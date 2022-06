Necesito Reformar Soluciona. Más del 40% de los usuarios reformará su vivienda en 2022 Comunicae

viernes, 3 de junio de 2022, 14:12 h (CET) Las deducciones fiscales por obra, la facilidad para solicitar una reforma online y la demanda acumulada no satisfecha durante el confinamiento están detrás de la reactivación del sector de la reforma 4 de cada 10 españoles planea acometer reformas en su domicilio a lo largo de 2022 y más de la mitad mejorará con ellas su nivel de eficiencia energética. Este y otros indicadores sectoriales apuntan a una reactivación del mercado de la reforma en España impulsada por las ayudas fiscales a la rehabilitación de edificios y la demanda no satisfecha por el confinamiento. Empresas líderes como Necesito Reformar Soluciona apuntan a la facilidad para contratar una reforma online como un catalizador adicional.

En concreto, el 41% de los usuarios prevé realizar reformas en su vivienda, mientras que un 21% condicionará los cambios en su inmueble a la situación económica, y el porcentaje restante no acometerá obras, según revela el ‘Informe Trimestral sobre el Sector de la Reforma’. Además, el 13% de los españoles destinará más de 15.000 a la rehabilitación de su inmueble, una partida muy superior a la destinada por el 31%, que gastará entre 1.000 y 5.000 euros, y por el 36%, que invertirá menos de 1.000 euros.

Respecto a las causas, casi la mitad de los encuestados (el 48%) desea mejorar la calificación energética de su inmueble para optar a las deducciones fiscales a la reforma aprobadas por el Gobierno en el Real Decreto-ley 19/2021 del Boletín Oficial del Estado (BOE), conjuntamente con otras medidas destinadas a fomentar la rehabilitación edificatoria.

Para la empresa Necesito Reformar Soluciona, especializada en reformas integrales e interiorismo, la posibilidad de solicitar una reforma online se ha convertido en un catalizador de la demanda sectorial, por la mayor predisposición de los consumidores postcovid a adquirir servicios y productos en Internet.

La firma madrileña (www.necesitoreformar.com) es un paradigma de profesionalidad y saber hacer en la prestación de estos servicios, que "comienzan con la toma del primer contacto para la solicitud de presupuesto de su reforma de vivienda o local, donde podrá solicitarnos ayuda con su proyecto inicial, o si lo prefiere, partiendo del proyecto que ya tenga contratado con un arquitecto externo", explican desde Necesito Reformar Soluciona.

"Tras la formalización del contrato, le ayudaremos a elegir los mejores materiales, para proceder a iniciar los trabajos en la fecha acordada. [...] Coordinaremos y supervisaremos todos los trabajos día a día, informándole en todo momento respecto los avances de la reforma para que, tras finalizarla en el plazo acordado, pueda disfrutar de nuestras garantías y servicio postventa", continúan.

Por otra parte, la demanda acumulada no satisfecha durante los confinamientos sucesivos de 2020 y 2021 es otro factor causante de este interés por la rehabilitación de viviendas. Según los profesionales de Necesito Reformar, el aplazamiento de esta necesidad se ha sumado a las ayudas fiscales a la rehabilitación para eclosionar así durante el presente ejercicio.

Acerca de Necesito Reformar Soluciona

Necesito Reformar Soluciona es una empresa de reformas integrales ubicada en la Comunidad de Madrid. Su equipo de profesionales, compuesto por personal propio debidamente formado, se compromete con la calidad, la fluidez en el trato y los objetivos de cada cliente, desde el primer contacto hasta la finalización del proyecto.

