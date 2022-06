'Metatrón. El camino a la sabiduría cósmica': un viaje por los misterios del universo con Arantza Ibarra Comunicae

viernes, 3 de junio de 2022, 11:30 h (CET) La autora, que estará firmando el 11 de junio en la Feria del Libro de Madrid, invita a los lectores a adentrarse en un viaje por un mundo espiritual y mágico en el que revela algunos de los reinos y los seres que conforman el universo La escritora Arantza Ibarra Basáñez regresa con fuerza al panorama literario con su nueva obra Metatrón. El camino a la sabiduría cósmica (Editorial Kolima).

Tras su éxito con Año 2020. El Arcángel Metatrón y otros seres de luz, en el que adelantaba los acontecimientos que afrontaría el mundo en una nueva era astral, la era de Acuario, en la que la galaxia, y especialmente el planeta Tierra, se sometería a un periodo de transformación, la autora continúa sumergiendo a los lectores en el mundo que ya adelantaba en su anterior trabajo. Esta vez lo hace revelando algunos secretos del universo y todo lo que lo conforma y enfocándose en la energía cósmica, y da las claves para conseguir conectar con ella, siempre desde su propia experiencia.

"Conectar con nuestra energía es fácil. Solo tienes que juntar las manos, separarlas poco a poco y notar ese calor que sientes entre ellas. Otra cosa es saber interpretarla, visualizarla, sentirla y escucharla. En mi caso, la meditación me ha ayudado mucho para poder entenderla. Los mensajes pueden aparecer con señales, con sueños lúcidos, con viajes astrales, en el tercer ojo, con telepatía, etc".

La vizcaína hace partícipe a los lectores de la información que ha recibido con un estilo cercano y una visión positiva sobre el mundo espiritual y mágico en el que los adentra. Un universo integrado por una infinidad de reinos además del terrestre, como los de Casiopea, Elaxa, Guonakin, Modolea, Lemuria o la Atlántida, todos ellos inspirados y armonizados gracias a la existencia de diversos seres cósmicos divinos, como los delfines, los dragones, los elefantes, las aves fénix o los elohim, que trabajan con perseverancia para lograr alcanzar la evolución de todos mediante la proyección de la energía.

"Siempre me ha gustado la mitología y nada de lo que existe en el imaginario de nuestra cultura ha llegado a nosotros de la nada. Todos esos seres forman parte del universo, sea como avatar o como energías. Aparte de los dragones o los delfines, también están los elohim y, cómo no, el árbol cósmico. Este es la gran estructura universal que sujeta mágicamente todas las constelaciones con sus planetas y sus seres".

La autora demuestra que es posible romper con los prejuicios y liberar la mente para que las personas hallen quienes son y reciban toda la información que se esconde dentro de cada alma, los registros akáshicos, cuyo guardián supremo es el arcángel Metatrón y a los que se puede acceder con ayuda de guías espirituales.

"Es posible recibir toda la información que hay de nuestras almas a través de guías o seres de luz que pueden ayudarte a llegar a ellos según la evolución de cada persona. También hay portales energéticos que te pueden llevar a esos registros. Pero siempre se accede a una parte de ellos según la frecuencia vibracional que tengas".

Metatrón. El camino a la sabiduría cósmica es perder el miedo, abrazar lo desconocido y viajar por los confines del mundo intangible que rodea a la humanidad y con el que convive sin ser consciente.

Arantza Ibarra Basáñez estará firmando sus obras el próximo sábado 11 de junio de 19:00 a 21:00 h en la caseta 44 de la Feria del Libro de Madrid. Sin duda, una oportunidad perfecta para descubrir más sobre este misterioso mundo de la mano de la autora.

Metatrón. El camino a la sabiduría cósmica ya está disponible en las librerías para adentrarse en un verdadero viaje con un objetivo: la evolución personal y humana.

