​Las personas desplazadas en República Democrática del Congo necesitan ayuda humanitaria urgente Más de 61.000 personas han tenido que huir por el aumento de la violencia Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de junio de 2022, 12:53 h (CET) La agencia de ayuda internacional, World Vision, ha entregado alimentos de emergencia a miles de supervivientes que se han visto obligados a huir de sus hogares, debido al aumento de la violencia en el este de la República Democrática del Congo (RDC).



Más de 61.000 personas han sido desplazadas por los combates, ya que los grupos armados aterrorizan a los aldeanos que se ven obligados a huir de la violencia. Los niños y niñas, muchos de los cuales han sido separados de sus familias al huir para salvar sus vidas, están llegando sin compañía a las escuelas e iglesias, desesperados por conseguir comida, refugio y noticias sobre dónde están sus seres queridos.

La directora de World Vision en RDC, Aline Napon, advierte que la situación en los territorios de Nyiragongo y Rutshuru es desgarradora y que miles de niños y niñas vulnerables corren ahora un alto riesgo de ver violados sus derechos fundamentales.

"Los niños y niñas nos han dicho que no han comido durante días desde que huyeron. Nuestra comida mantendrá vivos a los supervivientes de estos ataques, pero las consecuencias a largo plazo para ellos son potencialmente devastadoras. Las familias y los niños expulsados de sus asentamientos se vuelven mucho más vulnerables a los matrimonios forzados, las violaciones, el abandono escolar y el reclutamiento por parte de grupos armados. Esto podría ser algo de lo que los niños y niñas nunca se recuperarán. El apoyo humanitario urgente para sus necesidades inmediatas y a largo plazo es esencial para evitar las peores consecuencias para ellos".

"No sé dónde están mis padres. No puedo encontrarlos. Creo que están muertos y nadie puede ayudarme", contaba a World Vision un angustiado niño de 12 años en el territorio de Nyiragongo.

Los que huyeron de los combates en el este de la RDC viven en pésimas condiciones. Miles de personas han buscado refugio en lugares provisionales, como escuelas, recintos religiosos y asentamientos al aire libre. Hay poca agua disponible y casi ninguna instalación sanitaria; la amenaza de brotes de enfermedades está siempre presente. Muchos permanecen expuestos a la intemperie, incluso a las fuertes tormentas, sin nada más que la ropa que llevan puesta. Las familias de acogida intentan ayudar a los desplazados, a pesar de enfrentarse a sus propios desafíos.

La RDC experimenta periódicamente brotes de violencia, pero este es especialmente preocupante, ya que puede dar lugar a una mayor inseguridad regional. Esta violencia se produce en el marco de una enorme crisis mundial de hambre en la que 45 millones de personas se enfrentan a la inanición en 43 países. La RDC representa 5,4 millones de este total, mientras que 27 millones están clasificados en situación de alta inseguridad alimentaria. Es probable que 857.000 niños y niñas y 468.000 mujeres sufran desnutrición aguda.

World Vision, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, ha distribuido raciones alimentarias de emergencia a 18.700 personas para 14 días.

Riziki Kamete, que trabaja en la escuela primaria de Kanyarucyinya, dijo al personal de World Vision, cuando recibió ayuda alimentaria: "No tenemos comida para comer desde el martes. Necesitamos ayuda para solucionar nuestras condiciones de vida y de descanso. La gente se amontona en las pequeñas aulas pero la mayoría dormimos fuera. Este hacinamiento, así como las malas condiciones sanitarias, podrían provocar enfermedades”.

La familia de Riziki es una de las más de 61.000 personas desplazadas desde la reanudación de los combates entre las fuerzas de la RDC y los rebeldes del M23 hace una semana.

World Vision evalúa continuamente la magnitud de las necesidades de los niños y niñas y trabaja con otros organismos para apoyar a los más vulnerables con apoyo psicosocial y la protección que tanto necesitan. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Las personas desplazadas en República Democrática del Congo necesitan ayuda humanitaria urgente Más de 61.000 personas han tenido que huir por el aumento de la violencia Los daños por clima extremo en el mundo caen un 26% con medidas que protegen la naturaleza Según un informe, elaborado por Cruz Roja y WWF, que será presentado en el encuentro Estocolmo+50, auspiciado por la ONU World Vision inicia la transición hacia una respuesta a largo plazo para Ucrania La ONG también está apoyando al sector agrícola en el país para reforzar la resistencia de la comunidad y contribuir al suministro de alimentos ​La ONU inicia las negociaciones para el primer tratado contra la contaminación por plásticos El tratado ayudaría a reducir el volumen de plásticos que acaban en los océanos en más de un 80% en 2040 ​Pau Gasol recuerda que la situación de la infancia en Ucrania es "difícil de imaginar" ante la incertidumbre de "dónde caerá la próxima bomba" El exjugador de la NBA y embajador de Unicef España ha querido conocer la situación de la infancia tras casi 100 días de guerra